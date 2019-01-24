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PORTOVIEJO WATER AND SANITATION

Signature(s)

Montant
49 987 479,14 €
Pays
Secteur(s)
Équateur : 49 987 479,14 €
Eau, assainissement : 49 987 479,14 €
Date(s) de signature
30/11/2020 : 49 987 479,14 €
Autres liens
Related public register
03/03/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTOVIEJO WATER AND SANITATION - Estudio de Impacto Ambiental
Related public register
09/04/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORTOVIEJO WATER AND SANITATION

Fiche récapitulative

Date de publication
24 janvier 2019
Statut
Référence
Signé | 30/11/2020
20180262
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PORTOVIEJO WATER AND SANITATION
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 60 million (EUR 55 million)
USD 127 million (EUR 116 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project concerns the development of drinking water and sanitation networks in rural areas located in the Portoviejo area (Ecuador).

The aim is to improve the efficiency and quality of water and wastewater services in the province of Manabí (Republic of Ecuador).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The proposed investments will focus on increasing the capacity of systems and expanding water and wastewater services and coverage with direct positive impact to people's livelihoods and the environment.

The EIB will require the project's promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Documents liés
03/03/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTOVIEJO WATER AND SANITATION - Estudio de Impacto Ambiental
09/04/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORTOVIEJO WATER AND SANITATION
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTOVIEJO WATER AND SANITATION - Estudio de Impacto Ambiental
Date de publication
3 Mar 2020
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
124613729
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180262
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Equateur
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORTOVIEJO WATER AND SANITATION
Date de publication
9 Apr 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126549850
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180262
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Equateur
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
PORTOVIEJO WATER AND SANITATION
Fiche technique
PORTOVIEJO WATER AND SANITATION

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Thumbnail: La BEI contribue à l’amélioration de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement à Portoviejo
La BEI contribue à l’amélioration de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement à Portoviejo
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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