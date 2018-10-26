EU FUNDS LA RIOJA CO-FINANCING 2014-2020

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Fiche récapitulative
- Agriculture, pêche, sylviculture - Agriculture, sylviculture et pêche
- Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
The project concerns a framework loan to support the Spanish Autonomous Community of La Rioja in the implementation of selected measures of its Rural Development Programme, undertaken under the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and its Operational Programmes, the European Regional Development Fund (ERDF) and the European Social Fund (ESF) during the 2014-2020 programming period.
This project will enable the deployment of European Commission funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) in La Rioja.
La Rioja, as a Spanish region, is subject by national legislation that transposed Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and 2001/42/EC into national legislation. It is understood that the new EIA Directive 2014/52/EU, amending EIA Directive 2011/92/EU is currently under transposition by the Spanish authorities. The EIB's appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity to properly apply the EU Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the EU EIA Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives Directives (2009/147/EC and 92/43/EEC, respectively) and the Water Framework Directive (2000/60/EC), where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank's disclosure policy.
The EIB will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU or 2004/18/EC and 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.