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NANOBIOTIX (EGFF)

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 40 000 000 €
Services : 40 000 000 €
Date(s) de signature
26/07/2018 : 20 000 000 €
26/07/2018 : 20 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
27 mai 2019
Statut
Référence
Signé | 26/07/2018
20180245
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NANOBIOTIX (EGFF)
NANOBIOTIX SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
EUR 95 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Description
Objectifs

The project consists of the financing of the borrower's planned expenditures in research, development and innovation (RDI). The RDI expenditure programme will finance all activities required to bring NBTXR3 - a nanoparticle radio-enhancer product - to the market, including the design and conduct of clinical trials. The development programme primarily targets indications in soft tissue sarcomas, head and neck tumours and other solid tumours.

The proposed transaction will support research and development (R&D) investments that are required to move forward the promoter's product in the pipeline and bring the products to market.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project mainly concerns investments in research and development (R&D) that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project due diligence.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NANOBIOTIX (EGFF)
Date de publication
13 Jun 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85333967
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180245
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - NANOBIOTIX (EGFF)
Date de publication
23 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165286067
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180245
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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