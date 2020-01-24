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BORYSPIL AIRPORT DEVELOPMENT

Signature(s)

Montant
270 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Ukraine : 270 000 000 €
Transports : 270 000 000 €
Date(s) de signature
12/02/2021 : 270 000 000 €
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29/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BORYSPIL AIRPORT DEVELOPMENT

Fiche récapitulative

Date de publication
24 janvier 2020
Statut
Référence
Signé | 12/02/2021
20180240
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BORYSPIL AIRPORT DEVELOPMENT
STATE ENTERPRISE BORYSPIL INTERNATIONAL AIRPORT
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 270 million
EUR 351 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the delivery of the initial phase of Kyiv Boryspil Airport (KBP) capital investment plan. It consists of a number of infrastructure enhancements at KBP designed to ensure that the highest levels of aviation safety and security are preserved and strengthen its operational resilience. Major works include the rehabilitation of the western airfield system, including the western runway (18R-36L), which has been operating for more than 50 years and is in poor condition, the associated parallel taxiway, the airfield ground lighting and the instrument landing systems, plus a range of other associated airside infrastructure works.

The project is designed to strengthen the airport's operational resilience and ensure that the highest levels of aviation safety and security are preserved. Major works include the rehabilitation of the western runway (18R-36L), plus a range of other associated airside infrastructure works.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If situated in the EU, the new runway construction component would fall under Annex I of the EIA Directive 2011/92/EU requiring a full Environmental Impact Assessment (EIA). The environmental process followed for the individual project components and the compliance with the Bank's environmental and social standards will be assessed during the project appraisal.

The Promoter has to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the EIB's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the ELM Guarantee.

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - BORYSPIL AIRPORT DEVELOPMENT - National Transport Strategy of Ukraine 2030
Date de publication
10 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135890661
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180240
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BORYSPIL AIRPORT DEVELOPMENT - ЗВІТ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
Date de publication
8 Dec 2020
Langue
ukrainien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135821736
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180240
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BORYSPIL AIRPORT DEVELOPMENT - EIA Report (EN version)
Date de publication
9 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135819042
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180240
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BORYSPIL AIRPORT DEVELOPMENT - Link to Environmental Impact Study and Report
Date de publication
9 Dec 2020
Langue
ukrainien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135928622
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180240
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BORYSPIL AIRPORT DEVELOPMENT - Land Acquisition Plan
Date de publication
9 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135870840
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180240
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BORYSPIL AIRPORT DEVELOPMENT
Date de publication
29 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126002024
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180240
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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