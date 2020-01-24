BORYSPIL AIRPORT DEVELOPMENT

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The project comprises the delivery of the initial phase of Kyiv Boryspil Airport (KBP) capital investment plan. It consists of a number of infrastructure enhancements at KBP designed to ensure that the highest levels of aviation safety and security are preserved and strengthen its operational resilience. Major works include the rehabilitation of the western airfield system, including the western runway (18R-36L), which has been operating for more than 50 years and is in poor condition, the associated parallel taxiway, the airfield ground lighting and the instrument landing systems, plus a range of other associated airside infrastructure works.
The project is designed to strengthen the airport's operational resilience and ensure that the highest levels of aviation safety and security are preserved. Major works include the rehabilitation of the western runway (18R-36L), plus a range of other associated airside infrastructure works.
If situated in the EU, the new runway construction component would fall under Annex I of the EIA Directive 2011/92/EU requiring a full Environmental Impact Assessment (EIA). The environmental process followed for the individual project components and the compliance with the Bank's environmental and social standards will be assessed during the project appraisal.
The Promoter has to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the EIB's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.