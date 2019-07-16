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EUROPEAN ROADS UKRAINE III

Signature(s)

Montant
450 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Ukraine : 450 000 000 €
Transports : 450 000 000 €
Date(s) de signature
22/11/2019 : 450 000 000 €
Autres liens
Related public register
05/11/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EUROPEAN ROADS UKRAINE III
Related public register
13/03/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - EUROPEAN ROADS UKRAINE III - Resettlement Policy Framework

Fiche récapitulative

Date de publication
16 juillet 2019
Statut
Référence
Signé | 22/11/2019
20180239
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EUROPEAN ROADS UKRAINE III
STATE ROAD SERVICE OF UKRAINE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 450 million
EUR 1050 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the construction of Lviv Northern bypass and the rehabilitation of sections of M-05 in Cherkassy, Kirovohrad, Mykolaiv and Odessa regions in Ukraine.

The investments will improve the quality of the extended TEN-T network by creating safer road conditions and reducing environmental pollution. In addition, the Lviv Northern bypass will shorten travel time and divert traffic from the city of Lviv.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If situated in the EU, the Lviv bypass component would fall under Annex I requiring full Environmental Impact Assessment (EIA), while some of the M05 road schemes may fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU and a screening by a competent authority would be required to determine whether an EIA were required. The environmental process followed for the individual schemes and compliance with the EIB's environmental and social standards will be assessed during the project appraisal and the subsequent individual scheme allocation appraisals.

The EIB will require the Promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the ELM Guarantee.

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Documents liés
05/11/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EUROPEAN ROADS UKRAINE III
13/03/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - EUROPEAN ROADS UKRAINE III - Resettlement Policy Framework

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EUROPEAN ROADS UKRAINE III
Date de publication
5 Nov 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90205796
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180239
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - EUROPEAN ROADS UKRAINE III - Resettlement Policy Framework
Date de publication
13 Mar 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126812023
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180239
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
05/11/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EUROPEAN ROADS UKRAINE III
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13/03/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - EUROPEAN ROADS UKRAINE III - Resettlement Policy Framework
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Fiche récapitulative
EUROPEAN ROADS UKRAINE III
Fiche technique
EUROPEAN ROADS UKRAINE III

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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