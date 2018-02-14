MOTORK (EGFF)

Fiche récapitulative
The project consists of investments in MotorK's Software as a Service (SaaS) platform and online marketplace as well as in sales and marketing expenses. The expenditures will take place in Europe in the 2018-2021 period. MotorK is a software company providing in-cloud solutions to automotive original equipment manufacturers (OEMs), dealers and final customers. The company was founded in 2011 in Milan by three serial entrepreneurs who are still running the company. As of today, the company has 300 full-time equivalents (FTEs) with subsidiaries in UK, France, Spain and Germany. MotorK offers a portfolio of integrated digital products and services designed to support automotive dealers and sales teams in navigating the challenges and seizing the opportunities posed by the digital economy. In particular, MotorK develops and sells two products: DriveK (designed for OEMs) and DealerK (designed for auto dealers).
This project will support the growth of the company and the expansion of its target markets.
The project concerns investments in research, development and engineering (RDE) activities for the development of a complete digital automotive marketplace and dealer support platform as well as in operating expenditures supporting the growth of the company. The RDE activities take place in existing locations without environmental impacts and do not require any environmental authorisations.
The company is a private sector company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU Public Procurement Directives. Nevertheless, the procurement policies and the supply management characteristics as presented to the Bank are considered acceptable.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.