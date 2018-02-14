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MOTORK (EGFF)

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 30 000 000 €
Services : 30 000 000 €
Date(s) de signature
30/11/2018 : 15 000 000 €
30/11/2018 : 15 000 000 €
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Related public register
13/03/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MOTORK (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Fiche récapitulative

Date de publication
17 décembre 2018
Statut
Référence
Signé | 30/11/2018
20180214
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MOTORK (EGFF)
MOTORK ITALIA SRL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 75 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of investments in MotorK's Software as a Service (SaaS) platform and online marketplace as well as in sales and marketing expenses. The expenditures will take place in Europe in the 2018-2021 period. MotorK is a software company providing in-cloud solutions to automotive original equipment manufacturers (OEMs), dealers and final customers. The company was founded in 2011 in Milan by three serial entrepreneurs who are still running the company. As of today, the company has 300 full-time equivalents (FTEs) with subsidiaries in UK, France, Spain and Germany. MotorK offers a portfolio of integrated digital products and services designed to support automotive dealers and sales teams in navigating the challenges and seizing the opportunities posed by the digital economy. In particular, MotorK develops and sells two products: DriveK (designed for OEMs) and DealerK (designed for auto dealers).

This project will support the growth of the company and the expansion of its target markets.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research, development and engineering (RDE) activities for the development of a complete digital automotive marketplace and dealer support platform as well as in operating expenditures supporting the growth of the company. The RDE activities take place in existing locations without environmental impacts and do not require any environmental authorisations.

The company is a private sector company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU Public Procurement Directives. Nevertheless, the procurement policies and the supply management characteristics as presented to the Bank are considered acceptable.

Documents liés
13/03/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MOTORK (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MOTORK (EGFF)
Date de publication
13 Mar 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84832035
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180214
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
13/03/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MOTORK (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
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Fiche récapitulative
MOTORK (EGFF)
Fiche technique
MOTORK (EGFF)

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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