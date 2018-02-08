SNAM INFRASTRUCTURE UPGRADE

Fiche récapitulative
The project is part of the promoters' investment programme for the 2017-2021 period, in relation to their gas transmission and storage activities spread across Italy. It consists of eight distinct project components, including new pipelines - among these the Trans Adriatic Pipeline (TAP) connection to the national grid - and the reconstruction, replacement and modernisation of existing assets - among these the reconstruction of the gas pipeline between Rimini and Sansepolcro.
This project will contribute to improved energy security, safety, reliability and gas network operational efficiency in Italy.
Based on current information, two of the eight project components fall under Annex I of the EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and will be subject to a full EIA. The remainder project components are such that they fall under Annex II of the EU EIA Directive, leaving it up to the national competent authority, based on Annex III, to decide whether a full EIA is required. The respective environmental authorisations are expected in 2018-2019.
The investments seem to fall under EU public procurement legislation. The Bank will review with the promoters the proposed procurement procedures and request that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.