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TAURON HYBRID BOND NETWORK CAPEX 2018-2022

Signature(s)

Montant
174 597 612,52 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 174 597 612,52 €
Énergie : 174 597 612,52 €
Date(s) de signature
13/12/2018 : 81 537 565,52 €
11/12/2018 : 93 060 047 €
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21/09/2018 - TAURON HYBRID BOND NETWORK CAPEX 2018-2022

Fiche récapitulative

Date de publication
10 mars 2020
Statut
Référence
Signé | 11/12/2018
20180204
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TAURON HYBRID BOND NETWORK CAPEX 2018-2022
TAURON POLSKA ENERGIA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 750 million (EUR 174 million)
PLN 1712 million (EUR 398 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The programme concerns investment schemes in the electricity distribution network in South and South-Western Poland over the period 2018-2022. The programme includes network reinforcements and refurbishments in high and medium-voltage networks and the connection of new customers in medium and low-voltage networks. The programme also includes components for the digitalisation and automation of the network.

The program will allow the promoter to connect new users including renewable generation and charging stations for electric vehicles as well as to maintain or improve the reliability and quality standards of electricity supply.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Some of the program schemes may fall under Annex II of Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, thus requiring a review by the competent authorities at the planning/consent stage with due regard to the necessity for environmental and biodiversity assessments. The promoter's capacity and procedures to ensure compliance with environmental and biodiversity regulations will be reviewed during appraisal as well as the possibility of impacts on sites of nature conservation.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the schemes have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU where applicable, as well as Directive 92/13/EEC and Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TAURON HYBRID BOND NETWORK CAPEX 2018-2022
Date de publication
18 Mar 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84110009
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180204
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TAURON HYBRID BOND NETWORK CAPEX 2018-2022
Date de publication
19 Aug 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
171122939
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180204
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - TAURON HYBRID BOND NETWORK CAPEX 2018-2022
Date de publication
21 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
85769896
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180204
Dernière mise à jour
21 Sep 2018
Secteur(s)
Énergie
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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