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GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI

Signature(s)

Montant
180 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 10 800 000 €
Danemark : 14 400 000 €
Suède : 68 400 000 €
Allemagne : 86 400 000 €
Industrie : 180 000 000 €
Date(s) de signature
2/10/2020 : 1 800 000 €
2/10/2020 : 2 400 000 €
20/07/2018 : 9 000 000 €
2/10/2020 : 11 400 000 €
20/07/2018 : 12 000 000 €
2/10/2020 : 14 400 000 €
20/07/2018 : 57 000 000 €
20/07/2018 : 72 000 000 €
Autres liens
Related public register
13/03/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI
Related EFSI register
27/03/2019 - GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
2 août 2018
Statut
Référence
Signé | 20/07/2018
20180192
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI
GETINGE AB (PUBL)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 180 million
EUR 417 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of research, development and innovation (RDI) investments related to medical technology in the areas of acute care therapies, surgical workplaces and life science during the 2018-2021 period.

The operation targets the promoter's RDI activities for the development of new or improved products and technologies that contribute to quality enhancement and cost efficiency in healthcare and life sciences.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investments are expected to be carried out in existing facilities, already authorised, and which would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement.

Documents liés
13/03/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI
27/03/2019 - GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI
Date de publication
13 Mar 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83501352
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180192
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
France
Allemagne
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI
Date de publication
23 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
163218439
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180192
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
France
Allemagne
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI
Date de publication
27 Mar 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
86514060
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180192
Dernière mise à jour
27 Mar 2019
Secteur(s)
Industrie
Pays
Danemark, France, Allemagne, Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
13/03/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI
Related EFSI register
27/03/2019 - GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI
Autres liens
Fiche récapitulative
GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI
Fiche technique
GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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