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KARAWANKENTUNNEL ASFINAG

Signature(s)

Montant
95 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 95 000 000 €
Transports : 95 000 000 €
Date(s) de signature
28/11/2019 : 95 000 000 €
Autres liens
Related public register
13/03/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KARAWANKENTUNNEL ASFINAG

Fiche récapitulative

Date de publication
4 décembre 2018
Statut
Référence
Signé | 28/11/2019
20180174
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KARAWANKENTUNNEL ASFINAG
ASFINAG AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 95 million
EUR 201 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the refurbishment of the existing tube and construction of a second tube of an 8-km long cross border road tunnel connecting Slovenia with Austria. The project will bring the tunnel into conformity with EU safety standards and add capacity to meet demand.

This project will lead to increased safety standards, in line with EU requirements, and, in turn, to a reduced likelihood of traffic accidents as well as to reduced waiting times for domestic and cross-country traffic, often significant due to frequent queues on both sides.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to have a positive impact by reducing carbon dioxide (CO2) and pollutants (Nitrogen Oxide - NOx, hydrocarbons and dusts) emitted in the air by queuing vehicles. With regards to the excavation material, landfills have been identified and relevant approvals have been obtained or approval is in progress. The impact is otherwise deemed as minor or moderate (as to e.g. underground water or dust in the air during the construction period) and relevant mitigation measures are foreseen.

The public procurement tender for the project was published in the Official Journal of the European Union in December 2017 under the number: 2017/S 242-502081. The Bank will confirm during the appraisal that the project has been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directives 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU).

Documents liés
13/03/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KARAWANKENTUNNEL ASFINAG

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KARAWANKENTUNNEL ASFINAG
Date de publication
13 Mar 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88027145
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180174
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
13/03/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KARAWANKENTUNNEL ASFINAG
Autres liens
Fiche récapitulative
KARAWANKENTUNNEL ASFINAG
Fiche technique
KARAWANKENTUNNEL ASFINAG

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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