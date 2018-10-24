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DNA 4G & 5G NETWORK EXPANSION

Signature(s)

Montant
90 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 90 000 000 €
Télécom : 90 000 000 €
Date(s) de signature
7/02/2019 : 40 000 000 €
24/10/2018 : 50 000 000 €
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20/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DNA 4G & 5G NETWORK EXPANSION
Communiqués associés
Finlande : l’UE soutient les investissements de DNA dans la 4G et la 5G

Fiche récapitulative

Date de publication
31 octobre 2018
Statut
Référence
Signé | 24/10/2018
20180159
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DNA 4G & 5G NETWORK EXPANSION
DNA OYJ
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 90 million
EUR 195 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project relates to the capacity expansion and technological upgrade of the promoter's 4G mobile broadband network, as well as the initial deployment of a 5G network, to accommodate the expected high growth of data traffic that comes with the favourable mobile pricing plans with unlimited data volume marketed by the promoter. It includes investments in the radio access network, transmission, core network and related IT systems.

This project will improve the promoter's capacity to cope with the steep growth of data traffic.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The installation of mobile telecommunication networks do not fall under Annexes I and II of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, and are therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. There is no particular negative residual environmental impact expected.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector not having the status of a contracting authority, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DNA 4G & 5G NETWORK EXPANSION
Date de publication
20 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84878129
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180159
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
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Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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