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A9 AMSTERDAM PPP

Signature(s)

Montant
349 444 583,59 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 349 444 583,59 €
Transports : 349 444 583,59 €
Date(s) de signature
2/12/2019 : 14 755 510,58 €
2/12/2019 : 334 689 073,01 €
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21/03/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - A9 AMSTERDAM PPP - Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2017 - Validatie MER (Milieu Effect Rapport)
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06/03/2020 - A9 AMSTERDAM PPP

Fiche récapitulative

Date de publication
17 janvier 2019
Statut
Référence
Signé | 02/12/2019
20180098
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
A9 AMSTERDAM PPP
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 349 million
EUR 908 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The A9 Amsterdam public-private partnership (PPP) project in the Netherlands concerns the widening from 2x3 to 2x4 lanes of 11km of the A9 motorway between the Badhoevedorp and Holendrecht junctions near Amsterdam. The project will relieve congestion on the current motorway and in the corridor. The A9 Amsterdam project will help increase connectivity and liveability in the wider Amsterdam region.

The A9 Amsterdam is located on the core Trans-European Transport Network (TEN-T). The project aims to increase capacity and improve road safety on sections of the Dutch motorway near Amsterdam and underlying road network with heavy traffic, and is being procured as a design-build-finance-maintain (DBFM) public-private partnership (PPP).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. During the appraisal, the Services will review the Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) process, and verify whether the Environmental Impact Statement ("MER") originally issued in 2008 has been amended as needed to address the comments received during the review period. The Bank will also review the progress on the four appeals related to the project by the courts (Raad van State). The compliance of the project with the prescriptions of the EIA Directive 2011/92/EU, the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the Habitats Directive 92/43/EEC and the Birds Directive 79/409/EEC will be reviewed at the appraisal.

The tender for the project was launched on 31st January 2018 with a contract notice publication in TenderNed. Completion of the initial assessment of bids leading to an invitation of successful bidders to the first stage of dialogue was completed on 28th March 2018. Construction is expected to start in 2019/2020 with completion to be completed no later than 2026.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - A9 AMSTERDAM PPP - Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2017 - Validatie MER (Milieu Effect Rapport)
Date de publication
21 Mar 2019
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90692516
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180098
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - A9 AMSTERDAM PPP
Date de publication
20 Mar 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87987839
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180098
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - A9 AMSTERDAM PPP
Date de publication
6 Mar 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
91664009
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180098
Dernière mise à jour
6 Mar 2020
Secteur(s)
Transports
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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21/03/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - A9 AMSTERDAM PPP - Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2017 - Validatie MER (Milieu Effect Rapport)
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A9 Amsterdam PPP
A9 Amsterdam PPP
Photographe: Richard Willis
©Rijswaterstaat

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