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LEGNICA URBAN INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
31 717 897,29 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 31 717 897,29 €
Aménagement urbain : 14 273 053,78 €
Transports : 17 444 843,51 €
Date(s) de signature
26/04/2019 : 14 273 053,78 €
26/04/2019 : 17 444 843,51 €
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09/06/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - LEGNICA URBAN INFRASTRUCTURE - oddziaływania na środowisko - Strategii Rozwoju- Miasta Legnicy na lata - 2015–2020
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09/06/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - LEGNICA URBAN INFRASTRUCTURE - Prognoza oddziaływania na środowisko - Strategii Rozwoju- Miasta Legnicy na lata - 2015–2020
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18/07/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LEGNICA URBAN INFRASTRUCTURE
Projet apparenté
SILESIA URBAN INFRASTRUCTURE PROGRAMME

Fiche récapitulative

Date de publication
30 mai 2018
Statut
Référence
Signé | 26/04/2019
20180077
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LEGNICA URBAN INFRASTRUCTURE
CITY OF LEGNICA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 136 million (EUR 32 million)
PLN 273 million (EUR 63 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will support eligible investment schemes in the city of Legnica in Poland in the 2018-2023 period. It will focus on urban development and infrastructure modernisation. The loan will be signed under the Silesia Urban Infrastructure Programme (2017-0117)Programme Loan.

The proposed municipal framework loan will support eligible schemes coherent with the 2015-2020 Development Strategy and included in the multi-annual Investment Plan for the city of Legnica. It will contribute to the modernisation of public infrastructure, services, and sustainable urban development, particularly through investments in the sectors of urban roads, public transport, water, social, education, culture, sports and other public infrastructure and services, including energy-efficiency measures.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will generally allocate its funds only to eligible schemes which are environmentally sound. All schemes must comply with EU environmental legislation as well as comply with the principles and standards of the Bank's Environmental Policy Statement. With the appropriate conditions in place the project is acceptable for financing in environmental and social terms.

The promoter is subject to the public procurement regime. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU (OJEU), as and where required.

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18/07/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LEGNICA URBAN INFRASTRUCTURE
Projets associés
Projet apparenté
SILESIA URBAN INFRASTRUCTURE PROGRAMME

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - LEGNICA URBAN INFRASTRUCTURE - oddziaływania na środowisko - Strategii Rozwoju- Miasta Legnicy na lata - 2015–2020
Date de publication
9 Jun 2018
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84803989
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180077
Secteur(s)
Aménagement urbain
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - LEGNICA URBAN INFRASTRUCTURE - Prognoza oddziaływania na środowisko - Strategii Rozwoju- Miasta Legnicy na lata - 2015–2020
Date de publication
9 Jun 2018
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84805708
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180077
Secteur(s)
Aménagement urbain
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LEGNICA URBAN INFRASTRUCTURE
Date de publication
18 Jul 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83539956
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180077
Secteur(s)
Aménagement urbain
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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