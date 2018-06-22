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SPAR&BAU ENERGY EFFICIENT HOUSING

Signature(s)

Montant
38 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 38 000 000 €
Industrie : 38 000 000 €
Date(s) de signature
31/03/2021 : 3 000 000 €
19/12/2018 : 35 000 000 €
Autres liens
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27/09/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SPAR&BAU ENERGY EFFICIENT HOUSING
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27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SPAR&BAU ENERGY EFFICIENT HOUSING
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12/10/2018 - SPAR&BAU ENERGY EFFICIENT HOUSING

Fiche récapitulative

Date de publication
22 juin 2018
Statut
Référence
Signé | 19/12/2018
20180071
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SPAR&BAU ENERGY EFFICIENT HOUSING
WILHELMSHAVENER SPAR- UND BAUGESELLSCHAFT EG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 38 million
EUR 84 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction of residential Nearly Zero Emission Building (nZEB) and "Plus Energy House" in Wilhelmshaven, Germany. The promoter is a housing cooperative, Wilhelmshavener Spar- und Baugesellschaft eG.

The aim is to provide high-quality, energy-efficient and affordable housing in Wilhelmshaven. By increasing the use of renewable energies, the project will benefit the environment and thus help to mitigate climate change.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Given the scale, location and nature of the project in built-up urban areas, an Environmental impact assessment (EIA) as defined under the EIA Directive 2014/52/EU amending 2011/92/EU, will generally not be required. The EIB will assess the promoter's capacity and procedures to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations.

The project promoter, Wilhelmshavener Spar- und Baugesellschaft eG, is a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SPAR&BAU ENERGY EFFICIENT HOUSING
Date de publication
27 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84806937
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180071
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SPAR&BAU ENERGY EFFICIENT HOUSING
Date de publication
27 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
190580675
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180071
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - SPAR&BAU ENERGY EFFICIENT HOUSING
Date de publication
12 Oct 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
86859757
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180071
Dernière mise à jour
12 Oct 2018
Secteur(s)
Industrie
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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