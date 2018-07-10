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GEF SOUTH ASIA GROWTH FUND II

Signature(s)

Montant
22 261 798,74 €
Pays
Secteur(s)
Inde : 22 261 798,74 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 3 339 269,81 €
Eau, assainissement : 3 339 269,81 €
Énergie : 15 583 259,12 €
Date(s) de signature
10/05/2019 : 3 339 269,81 €
10/05/2019 : 3 339 269,81 €
10/05/2019 : 15 583 259,12 €
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Related public register
18/12/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GEF SOUTH ASIA GROWTH FUND II

Fiche récapitulative

Date de publication
10 juillet 2018
Statut
Référence
Signé | 10/05/2019
20180069
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GEF SOUTH ASIA GROWTH FUND II
PRIVATE ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 25 million (EUR 22 million)
USD 150 million (EUR 133 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation consists of an equity participation in the Global Environment Fund (GEF) South Asia Growth Fund II. GEF is an USD 150m regional fund targeting SMEs that promote energy efficiency, environmental actions and circular economy in agricultural projects, renewable energy and efficient use of water in India and Bangladesh.

The Fund will contribute to promoting a more efficient use of energy and water in India (and possibly neighbouring countries) by investing in SMEs that provide a broad range of environmental products and services.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Fund is expected to comply with EIB's environmental and social management standards.

The Fund is expected to comply with EIB's procurement guidelines.

Documents liés
18/12/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GEF SOUTH ASIA GROWTH FUND II
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GEF SOUTH ASIA GROWTH FUND II
Date de publication
18 Dec 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85452852
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180069
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Eau, assainissement
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Bangladesh
Inde
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
18/12/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GEF SOUTH ASIA GROWTH FUND II
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Fiche récapitulative
GEF SOUTH ASIA GROWTH FUND II
Fiche technique
GEF SOUTH ASIA GROWTH FUND II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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