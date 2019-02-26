Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

POLISH ACADEMY OF SCIENCES III

Signature(s)

Montant
170 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 170 000 000 €
Éducation : 25 500 000 €
Services : 144 500 000 €
Date(s) de signature
16/07/2019 : 25 500 000 €
16/07/2019 : 144 500 000 €
Autres liens
Related public register
11/05/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLISH ACADEMY OF SCIENCES III
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - POLISH ACADEMY OF SCIENCES III
Communiqués associés
Pologne : la BEI soutient des programmes de recherche-développement dans le secteur public

Fiche récapitulative

Date de publication
26 février 2019
Statut
Référence
Signé | 16/07/2019
20180054
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
POLISH ACADEMY OF SCIENCES III
REPUBLIQUE DE POLOGNE - MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 170 million
EUR 381 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will co-finance key scientific activities undertaken by the research institutes affiliated to the Polish Academy of Sciences (PAS) in 2019 and 2020. Established in 1952, the PAS is a public law body and a scientific institution headquartered in Warsaw. It operates 72 research institutes and units located in the capital city and in other urban centres such as Gdansk, Gliwice, Krakow, Lodz, Lublin, Poznan and Wroclaw.

The scope of the financed R&D activities mainly concern activities classified as basic research, but excludes capital expenditures on infrastructure and major scientific equipment.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

As the operation is financing intangible scientific activities (mainly salaries of R&D staff, literature and digital resources), it does not fall under the Directive 2014/52/EU amending the environmental impact assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. The research conducted by the PAS institutes and units addresses different fields and potential environmental issues such as the handling of toxic substances and studies with live animals. The EIB will verify the Promoter's standards and principles in this respect, in particular the adherence to the relevant EU Directives (Seveso, Directive 2010/63/EU for the protection of animals).

The EIB will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
11/05/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLISH ACADEMY OF SCIENCES III
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - POLISH ACADEMY OF SCIENCES III
Autres liens
Communiqués associés
Pologne : la BEI soutient des programmes de recherche-développement dans le secteur public

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLISH ACADEMY OF SCIENCES III
Date de publication
11 May 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86763596
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180054
Secteur(s)
Éducation
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - POLISH ACADEMY OF SCIENCES III
Date de publication
25 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151073045
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180054
Secteur(s)
Éducation
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
11/05/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLISH ACADEMY OF SCIENCES III
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - POLISH ACADEMY OF SCIENCES III
Autres liens
Fiche récapitulative
POLISH ACADEMY OF SCIENCES III
Fiche technique
POLISH ACADEMY OF SCIENCES III
Communiqués associés
Pologne : la BEI soutient des programmes de recherche-développement dans le secteur public

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Pologne : la BEI soutient des programmes de recherche-développement dans le secteur public
Autres liens
Related public register
11/05/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLISH ACADEMY OF SCIENCES III
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - POLISH ACADEMY OF SCIENCES III

Photogallery

EIB support for public research and development programmes in Poland
Polish Academy of Sciences III
©Polish Academy of Sciences

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes