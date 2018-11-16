Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ABBANOA WATER INVESTMENTS

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 200 000 000 €
Eau, assainissement : 200 000 000 €
Date(s) de signature
17/01/2019 : 200 000 000 €
Autres liens
Related public register
16/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Scheda di Valutazione di Impatto Ambientale
Related public register
16/01/2019 - Résumé non technique - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Sintesi Non Tecnica
Related public register
15/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Studio di Incidenza Ambientale
Related public register
16/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – Simulazioni Grafiche e Fotografiche
Related public register
16/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Tavole Allegate – Allo Studio di Ambientale
Related public register
16/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
Related public register
16/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – Autorizzazioni Ottenute
Related public register
16/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Maps
Related public register
15/06/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Studio di Impatto Ambientale - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas
Related public register
22/05/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ABBANOA WATER INVESTMENTS
Related public register
15/06/2019 - Résumé non technique - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Sintesi Non Tecnica - Comune di Sorso
Related public register
15/06/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Schema - Comune di Sorso
Related public register
15/06/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS- Studio di Impatto Ambientale - Tirso 31
Related public register
15/06/2019 - Résumé non technique - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Sintesi Non Tecnica - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ABBANOA WATER INVESTMENTS
Related EFSI register
16/11/2018 - ABBANOA WATER INVESTMENTS
Article sur un sujet connexe
La ressource la plus précieuse de Sardaigne

Fiche récapitulative

Date de publication
26 avril 2019
Statut
Référence
Signé | 17/01/2019
20180038
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ABBANOA WATER INVESTMENTS
ABBANOA SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 824 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project consists of investments in water and waste water infrastructure in the Sardinia Region during the 2018 - 2022 period.

The project is driven by the need to ensure compliance with the EU and national environmental legislation. The investments will deliver substantial health advantages and environmental quality improvements in the form of a more rational use of water resources, higher ecological quality of surface and groundwater resources, and increased service quality. Moreover, the project will contribute to climate change adaption and mitigation in a region increasingly affected by droughts.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investments in the water and wastewater sector are expected to have positive net environmental and social impact, considering their focus on compliance and resource efficiency. Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU, amending Directive 2011/92/EU, the Habitats Directive (92/43/EC) and the Birds Directive (79/409/EEC) will be respected and the Bank will publish the full text of the relevant EIAs on its website.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU and Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
16/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Scheda di Valutazione di Impatto Ambientale
16/01/2019 - Résumé non technique - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Sintesi Non Tecnica
15/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Studio di Incidenza Ambientale
16/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – Simulazioni Grafiche e Fotografiche
16/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Tavole Allegate – Allo Studio di Ambientale
16/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
16/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – Autorizzazioni Ottenute
16/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Maps
15/06/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Studio di Impatto Ambientale - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas
22/05/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ABBANOA WATER INVESTMENTS
15/06/2019 - Résumé non technique - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Sintesi Non Tecnica - Comune di Sorso
15/06/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Schema - Comune di Sorso
15/06/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS- Studio di Impatto Ambientale - Tirso 31
15/06/2019 - Résumé non technique - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Sintesi Non Tecnica - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ABBANOA WATER INVESTMENTS
16/11/2018 - ABBANOA WATER INVESTMENTS
Autres liens

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Scheda di Valutazione di Impatto Ambientale
Date de publication
16 Jan 2019
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87776908
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180038
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Sintesi Non Tecnica
Date de publication
16 Jan 2019
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87777498
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20180038
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Studio di Incidenza Ambientale
Date de publication
15 Jan 2019
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87774847
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180038
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – Simulazioni Grafiche e Fotografiche
Date de publication
16 Jan 2019
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87777206
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180038
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Tavole Allegate – Allo Studio di Ambientale
Date de publication
16 Jan 2019
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87776988
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180038
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
Date de publication
16 Jan 2019
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87775636
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180038
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – Autorizzazioni Ottenute
Date de publication
16 Jan 2019
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87776691
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180038
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Maps
Date de publication
16 Jan 2019
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87777878
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180038
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Studio di Impatto Ambientale - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas
Date de publication
15 Jun 2019
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
93923454
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180038
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ABBANOA WATER INVESTMENTS
Date de publication
22 May 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85333393
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180038
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Sintesi Non Tecnica - Comune di Sorso
Date de publication
15 Jun 2019
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
93919005
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20180038
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Schema - Comune di Sorso
Date de publication
15 Jun 2019
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
93908552
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180038
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS- Studio di Impatto Ambientale - Tirso 31
Date de publication
15 Jun 2019
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
93908078
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180038
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Sintesi Non Tecnica - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas
Date de publication
15 Jun 2019
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
93924005
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20180038
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ABBANOA WATER INVESTMENTS
Date de publication
28 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
234550089
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180038
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - ABBANOA WATER INVESTMENTS
Date de publication
16 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
87227774
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180038
Dernière mise à jour
16 Nov 2018
Secteur(s)
Eau, assainissement
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
16/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Scheda di Valutazione di Impatto Ambientale
Related public register
16/01/2019 - Résumé non technique - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Sintesi Non Tecnica
Related public register
15/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Studio di Incidenza Ambientale
Related public register
16/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – Simulazioni Grafiche e Fotografiche
Related public register
16/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Tavole Allegate – Allo Studio di Ambientale
Related public register
16/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
Related public register
16/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – Autorizzazioni Ottenute
Related public register
16/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Maps
Related public register
15/06/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Studio di Impatto Ambientale - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas
Related public register
22/05/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ABBANOA WATER INVESTMENTS
Related public register
15/06/2019 - Résumé non technique - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Sintesi Non Tecnica - Comune di Sorso
Related public register
15/06/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Schema - Comune di Sorso
Related public register
15/06/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS- Studio di Impatto Ambientale - Tirso 31
Related public register
15/06/2019 - Résumé non technique - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Sintesi Non Tecnica - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ABBANOA WATER INVESTMENTS
Related EFSI register
16/11/2018 - ABBANOA WATER INVESTMENTS
Autres liens
Fiche récapitulative
ABBANOA WATER INVESTMENTS
Fiche technique
ABBANOA WATER INVESTMENTS
Article sur un sujet connexe
La ressource la plus précieuse de Sardaigne

À la une

Lien vers la source
Article sur un sujet connexe
La ressource la plus précieuse de Sardaigne
Autres liens
Related public register
16/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Scheda di Valutazione di Impatto Ambientale
Related public register
16/01/2019 - Résumé non technique - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Sintesi Non Tecnica
Related public register
15/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Studio di Incidenza Ambientale
Related public register
16/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – Simulazioni Grafiche e Fotografiche
Related public register
16/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Tavole Allegate – Allo Studio di Ambientale
Related public register
16/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
Related public register
16/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – Autorizzazioni Ottenute
Related public register
16/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Maps
Related public register
15/06/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Studio di Impatto Ambientale - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas
Related public register
22/05/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ABBANOA WATER INVESTMENTS
Related public register
15/06/2019 - Résumé non technique - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Sintesi Non Tecnica - Comune di Sorso
Related public register
15/06/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Schema - Comune di Sorso
Related public register
15/06/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ABBANOA WATER INVESTMENTS- Studio di Impatto Ambientale - Tirso 31
Related public register
15/06/2019 - Résumé non technique - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Sintesi Non Tecnica - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ABBANOA WATER INVESTMENTS
Related EFSI register
16/11/2018 - ABBANOA WATER INVESTMENTS

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes