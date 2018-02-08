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VEROD CAPITAL GROWTH FUND III

Signature(s)

Montant
12 906 097,02 €
Secteur(s)
Services : 12 906 097,02 €
Date(s) de signature
29/03/2019 : 12 906 097,02 €
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Projet apparenté
ACP&OCT GLOBAL AUTHORISATION VIII

Fiche récapitulative

Date de publication
8 février 2018
Statut
Référence
Signé | 29/03/2019
20180028
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
VEROD CAPITAL GROWTH FUND III
PRIVATE ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 14 million (EUR 12 million)
USD 150 million (EUR 128 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

The operation consists of an equity participation in a closed-end private equity fund targeting investments in Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) active in Anglophone West Africa, i.e. Nigeria, Ghana, Liberia, Sierra Leone and Gambia. The Fund is to be managed by Verod Capital Management and will have a generalist investment approach (i.e. sector agnostic).

This operation will improve competitiveness and access to finance at favourable conditions for SMEs in target countries.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The fund's operational guidelines provide for environmental and social due diligence of investee companies, according to guidelines acceptable to the Bank.

Not applicable.

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Projets associés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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