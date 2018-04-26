PROGRAMM NAHVERKEHR BADEN-WUERTTEMBERG NETZ 7B

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
This is a sub-operation under the Programme Loan for rolling stock and related infrastructure for local and regional public transport in Baden-Wuerttemberg (2014-0765).
The project concerns an investment into a rolling stock in Baden-Wuerttemberg (Network 7b). The new rolling stock will improve public transport services, around Karlsruhe (Network 7b "Stadtbahn Karlsruhe", including: Bruchsal and Achern via Karlsruhe, Karlsruhe and Öhringen Cappel, Karlsruhe and Pforzheim, Karlsruhe and Achern, Karlsruhe and Eutingen im Gäu, Bruchsal and Bretten, Pforzheim and Bad Wildbad and Bretten and Mühlacker). The new vehicles will improve the overall mobility in the wider Karlsruhe region, while reducing the adverse impact on the environment, thus making public transport more attractive for the passengers.
The manufacture of rolling stock does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended. It is not clear yet if any depots are necessary at this stage. As an associated facility a new depot might be necessary. This could fall under Annex II of the EIA Directive, and therefore may be subject to an EIA procedure. German law requires compliance with Directive 2011/92/EU, as amended, to obtain building permits for such elements. If construction of a new facility is required, then the promoter undertakes to inform the Bank on environmental compliance by submitting a copy of the environmental decision and the non-technical summary of the EIA (if applicable), as well as evidence that the requirements of the EU Habitats Directive 92/43/EC and the EU Birds Directive 79/409/EEC have been fulfilled, if applicable.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/24/EU and/or 2014/25/EU and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU (OJEU), as and where required. Network 7b has been published under 2017/S 247-519239, d.d. 23.12.2017.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
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