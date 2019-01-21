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BELARUS UTILITY SERVICES MODERNIZATION

Signature(s)

Montant
66 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Biélorussie : 66 000 000 €
Eau, assainissement : 66 000 000 €
Date(s) de signature
24/07/2019 : 66 000 000 €
Autres liens
Related public register
21/03/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BELARUS UTILITY SERVICES MODERNIZATION

Fiche récapitulative

Date de publication
21 janvier 2019
Statut
Référence
Signé | 24/07/2019
20180014
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BELARUS UTILITY SERVICES MODERNIZATION
MINISTRY OF HOUSING AND UTILITIES
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 66 million
EUR 132 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project consists of small-scale investments in the water supply and wastewater treatment sectors in Belarus.

The project envisages to address the critical needs of the water supply and sanitation services through upgrading, reconstruction or extension of water supply and wastewater collection infrastructure.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project schemes to be financed will be designed to reduce the negative environmental impacts of discharging untreated wastewater in line with the applicable legislation. The schemes will also be implemented in line with relevant legislation and also in accordance with EIB's social and environmental standards.

The EIB will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Documents liés
21/03/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BELARUS UTILITY SERVICES MODERNIZATION

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BELARUS UTILITY SERVICES MODERNIZATION
Date de publication
21 Mar 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86639534
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180014
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Biélorussie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
21/03/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BELARUS UTILITY SERVICES MODERNIZATION
Autres liens
Fiche récapitulative
BELARUS UTILITY SERVICES MODERNIZATION
Fiche technique
BELARUS UTILITY SERVICES MODERNIZATION

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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