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BELARUS SUSTAINABLE ENERGY SCALE-UP

Signature(s)

Montant
90 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Biélorussie : 90 000 000 €
Aménagement urbain : 27 360 000 €
Énergie : 62 640 000 €
Date(s) de signature
22/11/2019 : 27 360 000 €
22/11/2019 : 62 640 000 €
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03/05/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BELARUS SUSTAINABLE ENERGY SCALE-UP
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Biélorussie : la BEI soutient l’efficacité énergétique et les petites entreprises

Fiche récapitulative

Date de publication
20 février 2019
Statut
Référence
Signé | 22/11/2019
20180013
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BELARUS SUSTAINABLE ENERGY SCALE-UP
STATE COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 90 million
EUR 180 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of investment in biomass-based heat generators, district heating grid modernisation and thermal renovation of multi apartment buildings.

Scale up renewable wood biomass utilisation and efficient energy use in space heating of multi-apartment buildings in selected urban localities in Belarus.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All project's components are expected to be operated and implemented in conformity with applicable national and EU environmental legislations. The project is not expected to have a significant negative impact on the environment. Some project components may be subject to the Environmental and Social Impact Assessment (ESIA). The project will be implemented in line with EIB environmental standards.

All project contracts will be co-financed by EIB and the World Bank. Both IFIs agreed that the World Bank will carry out the supervision of procurement operations on behalf of the two institutions in accordance with Principles of Collaboration signed by both parties.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BELARUS SUSTAINABLE ENERGY SCALE-UP
Date de publication
3 May 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88779203
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180013
Secteur(s)
Aménagement urbain
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Biélorussie
Disponible au public
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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