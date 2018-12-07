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ALIOR MEZZANINE ABS FOR SMES AND MID-CAPS

Signature(s)

Montant
54 569 835,2 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 54 569 835,2 €
Lignes de crédit : 54 569 835,2 €
Date(s) de signature
7/12/2018 : 54 569 835,2 €
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05/02/2019 - ALIOR MEZZANINE ABS FOR SMES AND MID-CAPS

Fiche récapitulative

Date de publication
26 juillet 2019
Statut
Référence
Signé | 07/12/2018
20180001
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ALIOR MEZZANINE ABS FOR SMES AND MID-CAPS
ALIOR BANK SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 234 million (EUR 54 million)
PLN 1820 million (EUR 423 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a guarantee to a mezzanine tranche of a synthetic securitisation transaction (corporate loans portfolio) aimed at supporting the financing of new loans to small and medium sized enterprises (SMEs) and Midcaps.

The objective is to enhance access to finance for SMEs and Midcaps.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Documents liés
05/02/2019 - ALIOR MEZZANINE ABS FOR SMES AND MID-CAPS

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

scoreboard - ALIOR MEZZANINE ABS FOR SMES AND MID-CAPS
Date de publication
4 Feb 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
88064834
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180001
Dernière mise à jour
5 Feb 2019
Secteur(s)
Lignes de crédit
Pays
Pologne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
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ALIOR MEZZANINE ABS FOR SMES AND MID-CAPS
Fiche technique
ALIOR MEZZANINE ABS FOR SMES AND MID-CAPS

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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