Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

BAKHENG WATER SUPPLY PROJECT

Signature(s)

Montant (.*)
101 492 335,37 €
Pays
Secteur(s)
Cambodge : 101 492 335,37 €
Eau, assainissement : 101 492 335,37 €
Date(s) de signature
23/12/2020 : 12 700 000 €
18/12/2018 : 35 158 653,42 €
18/06/2019 : 53 633 681,95 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 12 700 000 € fourni par ASIAN INVESTMENT FACILITY
Autres liens
Related public register
27/09/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BAKHENG WATER SUPPLY PROJECT
Communiqués associés
Cambodge : de l’eau potable propre pour 2,5 millions d’habitants
Communiqués associés
Cambodge : l’UE accorde une aide non remboursable de 12,7 millions d’EUR pour alimenter en eau potable certains des quartiers les plus pauvres de Phnom Penh

Fiche récapitulative

Date de publication
18 juillet 2018
Statut
Référence
Signé | 18/12/2018
20170965
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BAKHENG WATER SUPPLY PROJECT
PHNOM PENH WATER SUPPLY AUTHORITY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 115 million (EUR 98 million)
USD 247 million (EUR 211 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Construction of Bakheng Water Treatment Plant (WTP), in the northern outskirts of Phnom Penh. The intake will be located on the west bank of the Mekong River.

The proposed operation, which will be extended under the ELM 2014-2020 mandate, will contribute to the social and economic infrastructure (i.e. improving potable water production and distribution) and environmental sustainability in Cambodia.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The proposed investments will focus on increasing the capacity of systems and expanding water service coverage with direct positive impact to people's livelihoods and the environment. Where required, full environmental impact assessments (EIAs) will be carried out as well as any required environmental and social management plans (ESMPs). Details will be assessed during appraisal.

The Promoter will be required to implement the project in accordance with AFD procurement rules and procedures, and in compliance with the requirements and standards agreed between EIB and AFD for projects under the Mutual Reliance Initiative for operations outside the EU, as foreseen in the Bank's Guide to Procurement. In particular, calls for international tenders will be published in the OJEU in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Documents liés
27/09/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BAKHENG WATER SUPPLY PROJECT
Autres liens
Communiqués associés
Cambodge : de l’eau potable propre pour 2,5 millions d’habitants
Communiqués associés
Cambodge : l’UE accorde une aide non remboursable de 12,7 millions d’EUR pour alimenter en eau potable certains des quartiers les plus pauvres de Phnom Penh

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BAKHENG WATER SUPPLY PROJECT
Date de publication
27 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84881933
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170965
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Cambodge
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
27/09/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BAKHENG WATER SUPPLY PROJECT
Autres liens
Fiche récapitulative
BAKHENG WATER SUPPLY PROJECT
Fiche technique
BAKHENG WATER SUPPLY PROJECT
Communiqués associés
Cambodge : de l’eau potable propre pour 2,5 millions d’habitants
Communiqués associés
Cambodge : l’UE accorde une aide non remboursable de 12,7 millions d’EUR pour alimenter en eau potable certains des quartiers les plus pauvres de Phnom Penh

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Cambodge : de l’eau potable propre pour 2,5 millions d’habitants
Communiqués associés
Cambodge : l’UE accorde une aide non remboursable de 12,7 millions d’EUR pour alimenter en eau potable certains des quartiers les plus pauvres de Phnom Penh
Autres liens
Related public register
27/09/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BAKHENG WATER SUPPLY PROJECT

Vidéos

Thumbnail: La BEI œuvre aux côtés de ses partenaires pour combattre les répercussions de la pandémie de COVID-19 à l’extérieur de l’UE
La BEI œuvre aux côtés de ses partenaires pour combattre les répercussions de la pandémie de COVID-19 à l’extérieur de l’UE
Learn more
Thumbnail: Clean water for Cambodia
Clean water for Cambodia
Learn more

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes