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BOELS CONSTRUCTION EQUIPMENT

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 10 000 000 €
Pays-Bas : 40 000 000 €
Services : 50 000 000 €
Date(s) de signature
22/07/2019 : 10 000 000 €
22/07/2019 : 40 000 000 €
Autres liens
Related public register
06/06/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BOELS CONSTRUCTION EQUIPMENT
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15/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BOELS CONSTRUCTION EQUIPMENT
Communiqués associés
Pays-Bas : Plan Juncker - Un prêt européen de 50 millions d’EUR pour Boels Rental
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAMME LOAN BENELUX

Fiche récapitulative

Date de publication
17 avril 2018
Statut
Référence
Signé | 22/07/2019
20170947
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BOELS CONSTRUCTION EQUIPMENT
BOELS TOPHOLDING BV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 100 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités de services administratifs et de soutien
Description
Objectifs

The project consists of the 2018 investments in new rental equipment in the EU by an innovative mid-cap. The main customer segments are within the construction sector, but the customer base also includes installation companies, industrial plants, shipyards, energy and utilities, national and local authorities, event organisers and private households.

The objective is to support an innovative EU mid-cap company, focused on construction machinery and equipment rentals and modular space rental in the Belgian, Dutch, Luxembourgish (BENELUX) and German, Austrian, Swiss (DACH) markets.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns capital expenditures on new rental equipment; the rental activities will be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BOELS CONSTRUCTION EQUIPMENT
Date de publication
6 Jun 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82433595
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170947
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BOELS CONSTRUCTION EQUIPMENT
Date de publication
15 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122370009
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170947
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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