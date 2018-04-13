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CRAFT - CLIMATE RESILIENCE SOLUTIONS FUND

Signature(s)

Montant
24 379 232,5 €
Secteur(s)
Services : 24 379 232,5 €
Date(s) de signature
11/12/2019 : 4 875 846,5 €
11/12/2019 : 9 751 693 €
11/12/2019 : 9 751 693 €
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Related public register
06/03/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CRAFT - CLIMATE RESILIENCE SOLUTIONS FUND

Fiche récapitulative

Date de publication
13 avril 2018
Statut
Référence
Signé | 11/12/2019
20170945
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CRAFT - CLIMATE RESILIENCE SOLUTIONS FUND
LIGHTSMITH RESILIENCE SOLUTIONS I LLC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 27 million (EUR 24 million)
USD 250 million (EUR 219 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

CRAFT is an investment fund targeting private companies providing climate resilience solutions in order to drive adaptation to Climate Change. Companies will operate in or develop climate solutions for developing countries. The Fund, domiciled in Luxembourg, has a target size of USD 250m and is managed by Lightsmith Resilience Partners.

CRAFT would be the first EIB-supported investment fund dedicated to climate change adaptation and climate-resilience solutions. It is targeting private companies providing solutions to enhance adaptation and resilience to climate change, particularly for the benefit of developing countries and their vulnerable populations and livelihoods. With a generalist approach the fund will benefit projects in Asia, Africa and the Americas investing growth equity in companies that provide data, tech-enabled services and products to manage the risks and impacts amplified by climate change.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The fund's operational guidelines will provide for environmental and social due diligence of investee companies according to guidelines acceptable to the Bank.

Not Applicable

Documents liés
06/03/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CRAFT - CLIMATE RESILIENCE SOLUTIONS FUND
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CRAFT - CLIMATE RESILIENCE SOLUTIONS FUND
Date de publication
6 Mar 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88384169
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170945
Secteur(s)
Services
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Régional - Afrique
Régional - Asie
Régional - Amérique latine
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
06/03/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CRAFT - CLIMATE RESILIENCE SOLUTIONS FUND
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Fiche récapitulative
CRAFT - CLIMATE RESILIENCE SOLUTIONS FUND
Fiche technique
CRAFT - CLIMATE RESILIENCE SOLUTIONS FUND

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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