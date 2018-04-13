CRAFT - CLIMATE RESILIENCE SOLUTIONS FUND

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Services - Activités financières et d'assurance
CRAFT is an investment fund targeting private companies providing climate resilience solutions in order to drive adaptation to Climate Change. Companies will operate in or develop climate solutions for developing countries. The Fund, domiciled in Luxembourg, has a target size of USD 250m and is managed by Lightsmith Resilience Partners.
CRAFT would be the first EIB-supported investment fund dedicated to climate change adaptation and climate-resilience solutions. It is targeting private companies providing solutions to enhance adaptation and resilience to climate change, particularly for the benefit of developing countries and their vulnerable populations and livelihoods. With a generalist approach the fund will benefit projects in Asia, Africa and the Americas investing growth equity in companies that provide data, tech-enabled services and products to manage the risks and impacts amplified by climate change.
The fund's operational guidelines will provide for environmental and social due diligence of investee companies according to guidelines acceptable to the Bank.
Not Applicable
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.