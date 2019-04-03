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SOFICO - WALLOON WATERWAYS & ROADS MODERNISATION

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 200 000 000 €
Transports : 200 000 000 €
Date(s) de signature
18/10/2019 : 200 000 000 €
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12/07/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOFICO - WALLOON WATERWAYS & ROADS MODERNISATION

Fiche récapitulative

Date de publication
3 avril 2019
Statut
Référence
Signé | 18/10/2019
20170936
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SOFICO - WALLOON WATERWAYS & ROADS MODERNISATION
SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 599 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project, part of the SOFICO 2018-2022 Investment Programme, includes the renewal and enlargement of the Ampsin-Neuville inland waterway lock complex along the Meuse river as well as the improvement and resurfacing of various sectors of the E-411 and N5 roads in Wallonia, all of which are part of the Trans-European Transport Network (TEN-T) North Sea-Mediterranean Corridor.

The new lock complex will improve the navigation conditions on the Meuse which will be navigable for Class VIb convoys between Namur and Liège after the project is completed. This project component is the last part of an extensive investment plan executed over the past 10 years to upgrade this waterway section. The road rehabilitation projects on E411 and N5 are expected to improve safety and reduce vehicle operating costs. The capacity of the E411 will be expanded from four to six lanes over 16km which will bring time savings to the users.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project component "renewal of the lock complex at Ampsin-Neuville along the Meuse" falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, thus requiring a full EIA. Compliance of the overall project scope, with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the EIA Directive 2011/92/EU, the Habitats Directive 92/43/EEC, the Birds Directive 2009/147/EC, the Water Framework Directive 2000/60/EC (as amended) is required and will be checked in detail during the appraisal, as well as biodiversity assessment requirements, climate change adaptation issues, mitigation/compensation measures and environmental and social monitoring plans.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, 2014/24/EU where applicable as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - SOFICO - WALLOON WATERWAYS & ROADS MODERNISATION - Ampsin-Neuville
Date de publication
12 Jul 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94728619
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20170936
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SOFICO - WALLOON WATERWAYS & ROADS MODERNISATION - Etude d'Incidence - Ampsin-Neuville
Date de publication
12 Jul 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94733131
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170936
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOFICO - WALLOON WATERWAYS & ROADS MODERNISATION
Date de publication
12 Jul 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88016897
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170936
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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SOFICO - Walloon Waterways & Roads Modernisation
SOFICO - Walloon Waterways & Roads Modernisation
©Sofico

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