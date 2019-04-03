SOFICO - Walloon Waterways & Roads Modernisation

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The project, part of the SOFICO 2018-2022 Investment Programme, includes the renewal and enlargement of the Ampsin-Neuville inland waterway lock complex along the Meuse river as well as the improvement and resurfacing of various sectors of the E-411 and N5 roads in Wallonia, all of which are part of the Trans-European Transport Network (TEN-T) North Sea-Mediterranean Corridor.
The new lock complex will improve the navigation conditions on the Meuse which will be navigable for Class VIb convoys between Namur and Liège after the project is completed. This project component is the last part of an extensive investment plan executed over the past 10 years to upgrade this waterway section. The road rehabilitation projects on E411 and N5 are expected to improve safety and reduce vehicle operating costs. The capacity of the E411 will be expanded from four to six lanes over 16km which will bring time savings to the users.
The project component "renewal of the lock complex at Ampsin-Neuville along the Meuse" falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, thus requiring a full EIA. Compliance of the overall project scope, with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the EIA Directive 2011/92/EU, the Habitats Directive 92/43/EEC, the Birds Directive 2009/147/EC, the Water Framework Directive 2000/60/EC (as amended) is required and will be checked in detail during the appraisal, as well as biodiversity assessment requirements, climate change adaptation issues, mitigation/compensation measures and environmental and social monitoring plans.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, 2014/24/EU where applicable as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Photogallery
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.