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PGE GREEN FACILITY I

Signature(s)

Montant
63 881 660,68 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 63 881 660,68 €
Énergie : 63 881 660,68 €
Date(s) de signature
16/12/2019 : 63 881 660,68 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
26 juin 2019
Statut
Référence
Signé | 16/12/2019
20170880
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PGE GREEN FACILITY I
PGE ENERGIA ODNAWIALNA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 272 million (EUR 63 million)
PLN 545 million (EUR 127 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of a portfolio of three wind farms, Starza (44 MW), Rybice (22 MW) and Karnice II (22 MW), located 3-13 km from the Baltic coast in Poland, clustered and connected to the national grid.

The development of onshore wind energy supports the EU and national targets for renewable energy generation and contributes to the Bank's renewable energy and energy efficiency objectives. The project is located in a cohesion priority region. The financing of this project contributes to the EIB's lending priority objectives on renewable energy as well as on climate action and social cohesion.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is fully consented following an environmental impact assessment process. The project is not expected to have a significant negative impact on the integrity of the nearby nature conservation sites.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU), with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PGE GREEN FACILITY I
Date de publication
17 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92477883
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170880
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PGE GREEN FACILITY I
Date de publication
6 Apr 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
152121376
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170880
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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