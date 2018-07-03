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ZUMTOBEL LIGHTING RDI

Signature(s)

Montant
80 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 7 200 000 €
Allemagne : 8 800 000 €
Royaume-Uni : 12 800 000 €
Autriche : 51 200 000 €
Industrie : 80 000 000 €
Date(s) de signature
3/09/2018 : 3 600 000 €
24/01/2019 : 3 600 000 €
3/09/2018 : 4 400 000 €
24/01/2019 : 4 400 000 €
3/09/2018 : 6 400 000 €
24/01/2019 : 6 400 000 €
3/09/2018 : 25 600 000 €
24/01/2019 : 25 600 000 €
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14/09/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ZUMTOBEL LIGHTING RDI
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20/07/2018 - ZUMTOBEL LIGHTING RDI
Communiqués associés
Austria: Investment Plan - EIB provides total of EUR 80m to Zumtobel Group

Fiche récapitulative

Date de publication
3 juillet 2018
Statut
Référence
Signé | 03/09/2018
20170870
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ZUMTOBEL LIGHTING RDI
ZUMTOBEL GROUP AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 80 million
EUR 181 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns investments for research and development (R&D) of innovative and more efficient lighting solutions including new kinds of services. These activities will be carried out mostly in Austria.

This project will help provide more intelligent, better-connected and energy-efficient lighting solutions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project activities do not fall under any of the annexes of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU; moreover they are expected to be carried out in existing facilities already authorised that will not change their scope due to the project. As such it is unlikely that the local environmental competent authorities have required an EIA for the project. However, the environmental details will be assessed during the appraisal.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. The Bank's services will verify further details during the project's due diligence.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ZUMTOBEL LIGHTING RDI
Date de publication
14 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82283837
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170870
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Allemagne
France
Royaume-Uni
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ZUMTOBEL LIGHTING RDI
Date de publication
15 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134231863
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170870
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Allemagne
France
Royaume-Uni
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - ZUMTOBEL LIGHTING RDI
Date de publication
20 Jul 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
84536999
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170870
Dernière mise à jour
20 Jul 2018
Secteur(s)
Industrie
Pays
Allemagne, France, Royaume-Uni, Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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