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OPOLE HEATING AND ENERGY EFFICIENCY UPGRADE

Signature(s)

Montant
27 930 360,3 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 27 930 360,3 €
Énergie : 27 930 360,3 €
Date(s) de signature
2/01/2019 : 27 930 360,3 €
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Projet apparenté
PROGRAMME LOAN HEATING SECTOR IN POLAND

Fiche récapitulative

Date de publication
16 mai 2018
Statut
Référence
Signé | 02/01/2019
20170866
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
OPOLE HEATING AND ENERGY EFFICIENCY UPGRADE
ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 120 million (EUR 28 million)
PLN 256 million (EUR 60 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of the modernisation and extension of district heating distribution systems in Opole, Poland, and several other municipalities served by the ECO Group, including the installation of combined heat and power (CHP) gas engines and the general upgrade and refurbishment of generation units and networks.

The project will result in a more efficient and extended distribution network serving Opole and other municipalities where the ECO Group operates, the improvement of the reliability of district heating supply in those municipalities and compliance with EU environmental standards.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is an investment programme comprising numerous sub-operations from installation of CHP gas engines to the modernisation and extension of district heating grids. Some sub-operations may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive thus requiring a review by the competent authorities at the planning/consent stage with due regard to the necessity for environmental and biodiversity impact and appropriate assessments. The environmental management capacity of the promoter and environmental aspects of the investments, including compliance with Industrial Emissions Directive 2010/75/EU and other EU legislative acts, will be appropriately assessed as part of the Bank's appraisal process.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/17/EC or 2014/25/EU, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as the Directive 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

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Projets associés
Projet apparenté
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OPOLE HEATING AND ENERGY EFFICIENCY UPGRADE
Date de publication
18 Jul 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84301983
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170866
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - OPOLE HEATING AND ENERGY EFFICIENCY UPGRADE
Date de publication
7 Jun 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235512060
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20170866
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - PROGRAMME LOAN HEATING SECTOR IN POLAND
Date de publication
21 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
86531104
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170974
Dernière mise à jour
21 Sep 2018
Secteur(s)
Énergie
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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