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BANGLADESH RAIL FLEET MODERNIZATION PROJECT

Signature(s)

Montant
110 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Bangladesh : 110 000 000 €
Transports : 110 000 000 €
Date(s) de signature
14/12/2018 : 110 000 000 €
Autres liens
Related public register
27/09/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BANGLADESH RAIL FLEET MODERNIZATION PROJECT

Fiche récapitulative

Date de publication
21 mars 2018
Statut
Référence
Signé | 14/12/2018
20170863
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BANGLADESH RAIL FLEET MODERNIZATION PROJECT
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 110 million
EUR 327 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the purchase of about 200 rail passenger carriages and about 40 locomotives for regional and intercity services on the 1,230-km long broad/dual gauge network across Bangladesh as well as international services to India.

The project consists of the partial replacement of obsolete vehicles and a partial expansion of the fleet to better meet growing demand. The project is consistent with the 20 Year Railway Development Plan. The project will contribute to one of the sub-targets under Sustainable Development Goal 9, related to building resilient infrastructure and promoting sustainable industrialisation, namely: to develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, including regional and trans-border infrastructure, to support economic development and human well-being, with a focus on affordable and equitable access for all.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns the manufacture of rail rolling stock, an activity which falls outside the scope of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC as amended. The new rolling stock will meet current standards for crashworthiness, energy efficiency and emissions. The arrangements for the stabling and maintenance of the rolling stock and the need for related infrastructure improvements will be assessed during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Documents liés
27/09/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BANGLADESH RAIL FLEET MODERNIZATION PROJECT

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BANGLADESH RAIL FLEET MODERNIZATION PROJECT
Date de publication
27 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83765180
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170863
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Bangladesh
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
27/09/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BANGLADESH RAIL FLEET MODERNIZATION PROJECT
Autres liens
Fiche récapitulative
BANGLADESH RAIL FLEET MODERNIZATION PROJECT
Fiche technique
BANGLADESH RAIL FLEET MODERNIZATION PROJECT

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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