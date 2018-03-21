BANGLADESH RAIL FLEET MODERNIZATION PROJECT

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The project consists of the purchase of about 200 rail passenger carriages and about 40 locomotives for regional and intercity services on the 1,230-km long broad/dual gauge network across Bangladesh as well as international services to India.
The project consists of the partial replacement of obsolete vehicles and a partial expansion of the fleet to better meet growing demand. The project is consistent with the 20 Year Railway Development Plan. The project will contribute to one of the sub-targets under Sustainable Development Goal 9, related to building resilient infrastructure and promoting sustainable industrialisation, namely: to develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, including regional and trans-border infrastructure, to support economic development and human well-being, with a focus on affordable and equitable access for all.
The project concerns the manufacture of rail rolling stock, an activity which falls outside the scope of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC as amended. The new rolling stock will meet current standards for crashworthiness, energy efficiency and emissions. The arrangements for the stabling and maintenance of the rolling stock and the need for related infrastructure improvements will be assessed during the appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.