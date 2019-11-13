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PORTO DI TRIESTE

Signature(s)

Montant
39 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 39 000 000 €
Transports : 39 000 000 €
Date(s) de signature
20/12/2019 : 39 000 000 €
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08/12/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTO DI TRIESTE - Studio Preliminare Ambientale
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08/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORTO DI TRIESTE
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Italie : l’Europe met à disposition 45 millions d’EUR pour développer le port de Trieste
Projet apparenté
TEN-T MEDIUM SIZED ITALIAN PORTS PROGRAMME LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
13 novembre 2019
Statut
Référence
Signé | 20/12/2019
20170849
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PORTO DI TRIESTE
AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 39 million
EUR 65 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises railway capacity expansion and operations enhancement at the Port of Trieste by redesigning the main railway marshalling yard and rehabilitating existing internal railways. This operation falls under the Global Authorization of TEN-T Medium Sized Italian Ports Programme Loan (2014-0171).

The project increases rail capacity and efficiency of the railway infrastructure at the Port of Trieste and allows the port to meet cargo transport demand from industry and consumers in the region and reduces overall logistic costs. This improves the competitive position of the region and contributes to growth and employment. The expected modal shift to rail transport and the overall efficiency improvement will increase the overall environmental sustainability of the regional supply chain as it will reduce negative externalities (carbon emission, pollution, accidents, noise) from transport compared to a situation without the project.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The compliance of the project with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive, Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and Habitats and Birds Directives, including the status of environmental studies and public consultation, mitigation measures and biodiversity assessment requirements will be verified during appraisal.

The promoter is a contracting authority within the meaning of art. 3 of Directive 2014/25/EC governing the procurement procedures of entities operating in the utilities and transport sectors. Therefore, all contracts financed by means of this operation have been, or shall be tendered in accordance with the referred directive, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTO DI TRIESTE - Studio Preliminare Ambientale
Date de publication
8 Dec 2019
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82604291
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170849
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORTO DI TRIESTE
Date de publication
8 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123716289
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170849
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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PORTO DI TRIESTE
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From left to right: F. Piazza (EIB), R. Isaia (EIB) and Z. D’Agostino (Porto di Trieste)
Porto di Trieste
Photographe: Marco Santarelli
©EIB

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