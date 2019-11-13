Porto di Trieste

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The project comprises railway capacity expansion and operations enhancement at the Port of Trieste by redesigning the main railway marshalling yard and rehabilitating existing internal railways. This operation falls under the Global Authorization of TEN-T Medium Sized Italian Ports Programme Loan (2014-0171).
The project increases rail capacity and efficiency of the railway infrastructure at the Port of Trieste and allows the port to meet cargo transport demand from industry and consumers in the region and reduces overall logistic costs. This improves the competitive position of the region and contributes to growth and employment. The expected modal shift to rail transport and the overall efficiency improvement will increase the overall environmental sustainability of the regional supply chain as it will reduce negative externalities (carbon emission, pollution, accidents, noise) from transport compared to a situation without the project.
The compliance of the project with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive, Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and Habitats and Birds Directives, including the status of environmental studies and public consultation, mitigation measures and biodiversity assessment requirements will be verified during appraisal.
The promoter is a contracting authority within the meaning of art. 3 of Directive 2014/25/EC governing the procurement procedures of entities operating in the utilities and transport sectors. Therefore, all contracts financed by means of this operation have been, or shall be tendered in accordance with the referred directive, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where appropriate.
n/a
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Photogallery
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.