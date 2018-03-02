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PROXIMUS FIBER FOR BELGIUM

Signature(s)

Montant
400 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 400 000 000 €
Télécom : 400 000 000 €
Date(s) de signature
2/03/2018 : 400 000 000 €
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25/09/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PROXIMUS FIBER FOR BELGIUM
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - PROXIMUS FIBER FOR BELGIUM
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Belgique : Proximus reçoit un prêt de 400 m d'euros de la BEI pour transformer son réseau fixe

Fiche récapitulative

Date de publication
8 mars 2018
Statut
Référence
Signé | 02/03/2018
20170832
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PROXIMUS FIBER FOR BELGIUM
PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 400 million
EUR 811 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project relates to the design, building, operation and commercialisation of an ultra-high speed fixed broadband telecommunications' network, mainly relying on the Fibre-to-the-Home (FTTH) and Fibre-to-the-Business (FTTB) technology, starting from 2018 up until the end of 2020. The goal is to reach an additional coverage of 10% in residential areas and 38% of the enterprise addressable units in Belgium, leading to an increase of 487 000 homes and 57 810 businesses. In addition, the project includes fibre deployment to street cabinets in rural zones, necessary IT development, a backbone upgrade to sustain the increasing bandwidth usage, fibre customer premise equipment (CPE's) and Cybersecurity enhancements to secure the infrastructure.

The proposed investments are expected to increase broadband penetration rates, including in convergence areas with lower access ratios as well as result in significant improvements in service quality.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for fibre rollout) do not fall under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC as amended. The related works have limited environmental effects, apart from disturbances during civil work constructions, which can be mitigated by appropriate measures.

The promoter has been assessed by the EIB as a company neither operating in the utilities sector nor having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2014/25/EU), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU and Directive 92/13/EEC), with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PROXIMUS FIBER FOR BELGIUM
Date de publication
25 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79617855
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170832
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PROXIMUS FIBER FOR BELGIUM
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165216957
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170832
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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