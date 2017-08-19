VALMET - AUTOMATION RDI

Fiche récapitulative
The project concerns the promoter's investments in Research, Development and Innovation (RDI) in the field of Automation systems and solutions primarily for applications to pulp mills, tissue, board and paper production lines, as well as power plants for bio-energy production. The RDI activities will be carried out mainly in the promoter's RDI centres in Finland during the period 2018-2021.
The project aims to enhance competitiveness and improve the efficiency of the promoter's products and processes.
The project activities do not fall under any of the annexes of the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU; moreover they are expected to be carried out in existing facilities already authorised that will not change their scope due to the project. As such it is unlikely that the local environmental competent authorities have required an Environmental Impact Assessment (EIA) for the project. However, the environmental details will be assessed during the appraisal.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2014/25/EC), the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EC and Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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