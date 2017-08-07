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NOVASTAR VENTURES AFRICA FUND II

Signature(s)

Montant
13 077 593,72 €
Secteur(s)
Services : 13 077 593,72 €
Date(s) de signature
19/10/2018 : 13 077 593,72 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
5 mars 2018
Statut
Référence
Signé | 19/10/2018
20170807
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NOVASTAR VENTURES AFRICA FUND II
NOVASTAR VENTURES LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 15 million (EUR 13 million)
USD 120 million (EUR 102 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

The proposed operation consists of an equity participation of up to USD 15 million in a USD 120 million target venture capital fund managed by Novastar Ventures. The Fund will invest in sub-Saharan Africa.

Novastar will back early-stage businesses led by high capacity entrepreneurs seeking to transform low-income consumer markets by deploying innovative business models that satisfy basic human needs and alleviate severe social issues. With the overarching objective of fighting poverty, the Fund's investment sectors will include education, health care, small agri-businesses, and access to food, water and critical information in sub-Saharan Africa.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Fund's operational guidelines will provide for environmental and social due diligence of all projects, according to guidelines acceptable to the EIB.

The Fund will be required to ensure that implementation of the underlying projects is done in accordance with the EIB Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NOVASTAR VENTURES AFRICA FUND II
Date de publication
13 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82445825
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170807
Secteur(s)
Services
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Régional - Afrique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - NOVASTAR VENTURES AFRICA FUND II
Date de publication
30 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
248980315
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20170807
Secteur(s)
Services
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Régional - Afrique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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