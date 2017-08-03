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OULUN ENERGIA CHP PLANT

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 100 000 000 €
Énergie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
26/10/2018 : 100 000 000 €
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16/10/2018 - OULUN ENERGIA CHP PLANT

Fiche récapitulative

Date de publication
22 mai 2018
Statut
Référence
Signé | 26/10/2018
20170803
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
OULUN ENERGIA CHP PLANT
OULUN ENERGIA OY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 202 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of the financing of a Combined Heat and Power (CHP) biomass-fired plant in Finland of a capacity of 70 MWe (electric) and 175 MWth (heat and steam) to replace an existing solid fuel (peat and biomass) plant.

The investment is done to meet the requirements of the Industrial Emissions Directive and the project is part of the Transitional National Plan by which the existing plant can continue operation until June 2020. The entire electricity produced by the plant will be cogenerated at high efficiency as defined by the EU directives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

With a thermal capacity below 300 MWth, the project does not fall under Annex 1 of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU which amends Directive 92/2011/EU, thereby, adhering to Annex 2 of the said Directive and Finnish EIA law, leaving it to the competent authority to decide if an EIA is required. However, the plant was initially planned at larger capacity with an integrated biorefinery and was screened by the competent authority. Thus, an EIA has been provided in January 2014. The project is also subject to the provisions of the Industrial Emissions Directive 2010/75/EU. A public consultation has taken place as part of the process but the environmental permit is pending.

The promoter is a public undertaking in the utility sector that follows public procurement procedures as required by Directive 2014/25/EU. Procurement for the project has started with publications in the Official Journal of the European Union.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - OULUN ENERGIA CHP PLANT - Oulun Energian uuden voimalaitoksen - ympäristövaikutusten arviointi - Arviointiselostus
Date de publication
17 Aug 2018
Langue
finlandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86088765
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170803
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OULUN ENERGIA CHP PLANT
Date de publication
17 Aug 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
81614653
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170803
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - OULUN ENERGIA CHP PLANT
Date de publication
10 Nov 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
155814610
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170803
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - OULUN ENERGIA CHP PLANT
Date de publication
16 Oct 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
85770892
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170803
Dernière mise à jour
16 Oct 2018
Secteur(s)
Énergie
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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