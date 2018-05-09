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BOLIVIA MI AGUA WATER AND SANITATION

Signature(s)

Montant
55 453 672,17 €
Pays
Secteur(s)
Bolivie : 55 453 672,17 €
Eau, assainissement : 55 453 672,17 €
Date(s) de signature
20/12/2018 : 55 453 672,17 €
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27/09/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BOLIVIA MI AGUA WATER AND SANITATION
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Bolivie : la BEI finance des projets d’approvisionnement en eau et d’assainissement qui bénéficieront à 200 000 personnes

Fiche récapitulative

Date de publication
9 mai 2018
Statut
Référence
Signé | 20/12/2018
20170789
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BOLIVIA MI AGUA WATER AND SANITATION
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA - ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 64 million (EUR 54 million)
USD 130 million (EUR 111 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project consists of water and sanitation investments in various municipalities of Bolivia.

The objective of the project is to expand the coverage of water and sanitation services in the country, predominately in under-served, low-income, rural areas. The investments are expected to improve public health and climate change resilience in addition to raising economic productivity through time saving.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investments will focus on increasing the capacity of systems and expanding water and wastewater services and coverage with direct positive impact to people's livelihoods and the environment. Where required, full environmental impact assessments (EIAs) will be carried out as well as any required environmental and social management plans (ESMPs). Details will be assessed during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BOLIVIA MI AGUA WATER AND SANITATION
Date de publication
27 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85170304
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170789
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Bolivie
Disponible au public
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