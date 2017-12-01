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NTR RENEWABLE ENERGY INCOME FUND II

Signature(s)

Montant
84 000 000 €
Secteur(s)
Énergie : 84 000 000 €
Date(s) de signature
14/12/2018 : 42 000 000 €
14/12/2018 : 42 000 000 €
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16/04/2018 - NTR RENEWABLE ENERGY INCOME FUND II

Fiche récapitulative

Date de publication
1 décembre 2017
Statut
Référence
Signé | 14/12/2018
20170774
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NTR RENEWABLE ENERGY INCOME FUND II
PRIVATE ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 84 million
EUR 303 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Pan-European fund targeting mainly greenfield renewable energy projects.

The fund aims to invest equity in the development, construction and operations of small to medium-sized wind, solar and energy storage assets in the EU.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Most, if not all, of the renewable energy projects financed by the fund are expected to fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, in which case the projects may be subject to a full EIA, following a screening based on Annex III of the EIA Directive by the competent authorities. The promoter's capacity and procedures will be assessed to ensure that the fund management and its investee companies are in compliance with the Bank's environmental and social requirements for infrastructure fund activities.

The fund's investment guidelines will require the fund manager to take all the requisite measures to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the fund have been or will be (as appropriate) tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/23/EU and/or Directive 2014/24/EU and/or Directive 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Documents liés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NTR RENEWABLE ENERGY INCOME FUND II
Date de publication
13 Apr 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80783131
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170774
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - NTR RENEWABLE ENERGY INCOME FUND II
Date de publication
17 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
238250494
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170774
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - NTR RENEWABLE ENERGY INCOME FUND II
Date de publication
16 Apr 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
82846015
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170774
Dernière mise à jour
16 Apr 2018
Secteur(s)
Énergie
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
NTR RENEWABLE ENERGY INCOME FUND II
Fiche technique
NTR RENEWABLE ENERGY INCOME FUND II

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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