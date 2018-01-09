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CDC BIODIVERSITE (NCFF)

Signature(s)

Montant
4 990 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 4 990 000 €
Aménagement urbain : 4 990 000 €
Date(s) de signature
23/05/2019 : 1 300 000 €
23/05/2019 : 3 690 000 €
Autres liens
Related public register
19/06/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CDC BIODIVERSITE (NCFF)

Fiche récapitulative

Date de publication
9 janvier 2018
Statut
Référence
Signé | 23/05/2019
20170772
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CDC BIODIVERSITE (NCFF)
CDC BIODIVERSITE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 5 million
EUR 13 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Prêt à CDC Biodiversité afin de soutenir l'extension de son programme d'activités de compensation de pertes de biodiversité pour soutenir le développement durable urbain.

Soutien financier à CDC Biodiversité afin que, dans le cadre de sa mission de pilotage d'actions de compensation environnementale pour le compte de maitres d'ouvrage, elle puisse gérer de manière efficiente son portefeuille de projets existants et développer son offre de compensation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Les bénéficiaires finaux doivent se conformer aux règlementations nationales et à celles de l'Union Européenne et doivent aligner leurs objectifs avec ceux du Mécanisme de financement du capital naturel (Natural Capital Financing Facility).

Les bénéficiaires finaux doivent se conformer aux règles nationales et à celles de l'Union Européenne en termes de passation de marchés.

Documents liés
19/06/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CDC BIODIVERSITE (NCFF)

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CDC BIODIVERSITE (NCFF)
Date de publication
19 Jun 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85695944
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170772
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
19/06/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CDC BIODIVERSITE (NCFF)
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Fiche récapitulative
CDC BIODIVERSITE (NCFF)
Fiche technique
CDC BIODIVERSITE (NCFF)

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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