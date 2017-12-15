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GREEN BOND CORNERSTONE FUND

Signature(s)

Montant
81 168 831,18 €
Secteur(s)
Services : 81 168 831,18 €
Date(s) de signature
26/02/2018 : 8 116 883,12 €
26/02/2018 : 36 525 974,03 €
26/02/2018 : 36 525 974,03 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
15 décembre 2017
Statut
Référence
Signé | 26/02/2018
20170751
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GREEN BOND CORNERSTONE FUND
AMUNDI ASSET MANAGEMENT
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 100 million
USD 2000 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

Green Bond Fund investing in a portfolio of green bonds issued by financial intermediaries in emerging markets.

The Fund's investment strategy is to purchase green bonds from financial institutions in emerging markets as a way to create the necessary market demand for green bonds issuance in these countries.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The fund's operational guidelines will provide for environmental and social due diligence of all projects, according to guidelines acceptable to the EIB.

The fund will be required to ensure that implementation of the underlying projects is done in accordance with the EIB Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GREEN BOND CORNERSTONE FUND
Date de publication
8 Mar 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80523329
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170751
Secteur(s)
Services
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Régional - Afrique
Régional - Asie
Régional - Amérique latine
Disponible au public
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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