PEARL ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE FUND

The following will be reviewed during appraisal: (i) details of the fund's environmental and social due diligence procedures for ensuring compliance with relevant EU and national regulation as well as EIB's Environmental and Social Standards, and (ii) the capacity of the fund manager to assess and monitor environmental and social risks and impacts.

The fund will invest in (i) private sector in Europe and (ii) public and utilities sector and concession projects in Europe. For the investment in the public and utilities sector and concession projects, the Bank will require the fund manager to take all the requisite measures to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the fund have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation [Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU or 2004/18/EC / 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC] as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.