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PEARL ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE FUND

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 40 000 000 €
Déchets solides : 11 440 000 €
Énergie : 14 000 000 €
Eau, assainissement : 14 560 000 €
Date(s) de signature
26/03/2019 : 5 720 000 €
26/03/2019 : 5 720 000 €
26/03/2019 : 7 000 000 €
26/03/2019 : 7 000 000 €
26/03/2019 : 7 280 000 €
26/03/2019 : 7 280 000 €
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21/09/2018 - PEARL ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE FUND

Fiche récapitulative

Date de publication
16 janvier 2018
Statut
Référence
Signé | 26/03/2019
20170750
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PEARL ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE FUND
EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY LUXEMBOURG SA,EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY SA,PEARL ADVISORY SAS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
EUR 200 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
  • Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Infrastructure fund investing in environmental facilities such as wastewater treatment plants, energy efficiency facilities or waste-to energy infrastructure, by partnering with European mid-to-large corporates and municipalities.

The fund will contribute to the construction and operation of needed environmental infrastructure which will benefit the local residents, improving their quality of life. Waste-to-energy projects from the underlying investments will contribute to achieving climate change objectives, by reducing direct greenhouse gas emissions from waste and by substituting energy generated from fossil origin with renewable alternatives. Water and wastewater projects will support continued compliance with the Water Framework Directive (2000/60/EC) and the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The following will be reviewed during appraisal: (i) details of the fund's environmental and social due diligence procedures for ensuring compliance with relevant EU and national regulation as well as EIB's Environmental and Social Standards, and (ii) the capacity of the fund manager to assess and monitor environmental and social risks and impacts.

The fund will invest in (i) private sector in Europe and (ii) public and utilities sector and concession projects in Europe. For the investment in the public and utilities sector and concession projects, the Bank will require the fund manager to take all the requisite measures to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the fund have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation [Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU or 2004/18/EC / 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC] as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

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24/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - PEARL ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE FUND
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21/09/2018 - PEARL ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE FUND

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - PEARL ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE FUND
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
241496378
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20170750
Secteur(s)
Énergie
Eau, assainissement
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
France
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PEARL ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE FUND
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82783526
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170750
Secteur(s)
Énergie
Eau, assainissement
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
France
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - PEARL ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE FUND
Date de publication
21 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
86397801
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170750
Dernière mise à jour
21 Sep 2018
Secteur(s)
Énergie, Eau, assainissement, Déchets solides
Pays
France, Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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PEARL ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE FUND
Fiche technique
PEARL ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE FUND

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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