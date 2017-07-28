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NIGERIA FERTILIZERS

Signature(s)

Montant
106 040 040,73 €
Pays
Secteur(s)
Nigéria : 106 040 040,73 €
Industrie : 106 040 040,73 €
Date(s) de signature
12/06/2018 : 106 040 040,73 €
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21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - NIGERIA FERTILIZERS

Fiche récapitulative

Date de publication
5 février 2018
Statut
Référence
Signé | 12/06/2018
20170728
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NIGERIA FERTILIZERS
INDORAMA ELEME FERTILIZER & CHEMICALS LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 125 million (EUR 101 million)
USD 1100 million (EUR 893 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a second ammonia and urea fertilizer plant next to the existing facilities of the promoter in Port Harcourt, Nigeria. The project will install the same capacity (2 300 mtpd ammonia and 4 000 mtpd urea) and use the same technology, contractors, engineering and equipment as the first fertilizer plant, thereby minimising project execution risks. It will also benefit from existing infrastructure and a long-term supply contract. The project will build on growing demand and the success of the first fertilizer plant.

The project aims both to provide access to competitive urea supply for the farmers in the wider region and to export urea. The project will have a number of development benefits including increased food security by giving farmers access to competitive supply of urea.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Fertilizer projects of the kind proposed fall under Annex I of the EIA Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, requiring an Environment Impact Assessment (EIA). Taking into account applicable national and international guidelines, the promoter has prepared an EIA and an Environmental and Social Management plan and submitted them to the Federal Ministry of Environment in Nigeria. The environmental and social details and issues will be established during the project appraisal, including conformity check with EU directives and industrial emissions requirements.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NIGERIA FERTILIZERS
Date de publication
4 May 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80178571
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170728
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Nigéria
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NIGERIA FERTILIZERS - Link to IFC's website for Environmental and Social documentation
Date de publication
6 Jun 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84721272
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170728
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Nigéria
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NIGERIA FERTILIZERS - EIA Report
Date de publication
6 Jun 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84738236
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170728
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Nigéria
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - NIGERIA FERTILIZERS
Date de publication
21 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
183935288
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170728
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Nigéria
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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