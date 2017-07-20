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RBI AT IT DIGITAL PLATFORM

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 150 000 000 €
Services : 150 000 000 €
Date(s) de signature
20/11/2018 : 150 000 000 €
Autres liens
Related public register
08/09/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RBI AT IT DIGITAL PLATFORM
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - RBI AT IT DIGITAL PLATFORM

Fiche récapitulative

Date de publication
11 juin 2018
Statut
Référence
Signé | 20/11/2018
20170720
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RBI AT IT DIGITAL PLATFORM
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 315 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

The project consists of the financing of RBI's 2018-2020 investment programme for the development and implementation of IT systems for the roll-out of new multichannel processes, cyber-security protection, reengineering of the system architecture as well as regulatory requirements.

The project will allow the promoter to modernise and redesign its business processes as well as develop the digital transformation of its client interaction system.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The implementation of banking IT systems is not covered by the Environmental Impact Assessment (EIA) directive 2011/92/EU, as amended. In addition, the project activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Documents liés
08/09/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RBI AT IT DIGITAL PLATFORM
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - RBI AT IT DIGITAL PLATFORM

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RBI AT IT DIGITAL PLATFORM
Date de publication
8 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84822119
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170720
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - RBI AT IT DIGITAL PLATFORM
Date de publication
23 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164263990
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170720
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
08/09/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RBI AT IT DIGITAL PLATFORM
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - RBI AT IT DIGITAL PLATFORM
Autres liens
Fiche récapitulative
RBI AT IT DIGITAL PLATFORM
Fiche technique
RBI AT IT DIGITAL PLATFORM

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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