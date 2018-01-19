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PLYSA FOREST FIRE EXTINCTION FLEET

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 20 000 000 €
Transports : 20 000 000 €
Date(s) de signature
1/10/2020 : 20 000 000 €
Autres liens
Related public register
23/07/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PLYSA FOREST FIRE EXTINCTION FLEET
Related EFSI register
10/03/2021 - PLYSA FOREST FIRE EXTINCTION FLEET

Fiche récapitulative

Date de publication
6 mars 2018
Statut
Référence
À l'examen | 19/01/2018
20170689
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PLYSA FOREST FIRE EXTINCTION FLEET
PLANIFICACION Y SOLUCIONES AEREAS SL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 48 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of financing the purchase and deployment during the 2018-2021 period of up to 50 light aircraft, including land-based and amphibious water carrying aircraft, as well as coordination, command and control aircraft, for forest fire extinction. The aircraft will be based in small airfields across Spain and Portugal and will be deployed to the southern hemisphere during winter months.

The project will help improve environmental protection, natural resource efficiency and contribute to climate action.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will require that projects financed under this operation comply with domestic and EU applicable legislation, as appropriate.

The Bank will require that projects financed under this operation comply with domestic and EU applicable legislation, where applicable.

Documents liés
23/07/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PLYSA FOREST FIRE EXTINCTION FLEET
10/03/2021 - PLYSA FOREST FIRE EXTINCTION FLEET

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PLYSA FOREST FIRE EXTINCTION FLEET
Date de publication
23 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83100901
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170689
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - PLYSA FOREST FIRE EXTINCTION FLEET
Date de publication
9 Mar 2021
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
139366892
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170689
Dernière mise à jour
10 Mar 2021
Secteur(s)
Transports
Pays
Portugal, Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
23/07/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PLYSA FOREST FIRE EXTINCTION FLEET
Related EFSI register
10/03/2021 - PLYSA FOREST FIRE EXTINCTION FLEET
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Fiche récapitulative
PLYSA FOREST FIRE EXTINCTION FLEET
Fiche technique
PLYSA FOREST FIRE EXTINCTION FLEET

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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