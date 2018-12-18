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WAREHOUSE LOGISTICS EXPANSION

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Roumanie : 250 000 000 €
Services : 250 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2020 : 100 000 000 €
18/12/2018 : 150 000 000 €
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20/06/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WAREHOUSE LOGISTICS EXPANSION
Communiqués associés
Roumanie : la BEI soutient le développement des infrastructures logistiques

Fiche récapitulative

Date de publication
3 janvier 2019
Statut
Référence
Signé | 18/12/2018
20170658
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WAREHOUSE LOGISTICS EXPANSION
WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA SRL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
EUR 367 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the construction of warehouses. The warehouses will be long-term leased towards entities establishing new logistics and industrial operations in convergence regions of Romania, which contributes towards employment generation and the EU's supply-chain security.

The project contributes to create employment and diversify the economy - possibly leading towards an improvement of the wholesale and retail business. Additionally, it may also contribute to the provision of renewable energy through the installation of rooftop photovoltaic systems.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Warehouses are industrial estate projects which fall under point 10) a) of Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The EIB will contractually ensure that the project promoter shall comply with Environmental Social Standards.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2014/24/EU or Directive 2014/23/EU), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, following the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WAREHOUSE LOGISTICS EXPANSION
Date de publication
20 Jun 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87527914
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170658
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
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