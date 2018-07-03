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JSW COKE PRODUCTION EFFICIENCY

Signature(s)

Montant
58 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 58 500 000 €
Énergie : 29 250 000 €
Industrie : 29 250 000 €
Date(s) de signature
9/04/2019 : 29 250 000 €
9/04/2019 : 29 250 000 €
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08/02/2019 - JSW COKE PRODUCTION EFFICIENCY

Fiche récapitulative

Date de publication
3 juillet 2018
Statut
Référence
Signé | 09/04/2019
20170654
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
JSW COKE PRODUCTION EFFICIENCY
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 58 million
EUR 236 million
Lieu
Secteur(s)
  • Industrie - Industrie manufacturière
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project comprises the modernisation of coking plants, the construction of an energy-efficient coke gas-fired Combined Heat and Power (CHP) plant and the installation of various gas engines based on methane from coal seam degasification in Silesia, Poland.

The project comprises a significant part of the promoter's ongoing modernisation programme on various of its coking plant sites. It addresses significant improvements of its environmental performance and resource efficiency.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns modernisation investment in existing plants and the implementation of energy-saving, electricity and heat generation measures. The Bank's services will review during due diligence whether and where Environmental Impact Assessments (EIAs) are required and will establish the environmental details of the project and its individual parts.

The promoter is a majority state-owned industrial company. The current data indicate that it is not covered by the EU Directives on public procurement for the purposes of this project. Procedures followed will be verified during the appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - JSW COKE PRODUCTION EFFICIENCY - Raport oddziaływania na środowisko - Koksownia Radlin
Date de publication
12 Dec 2018
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88899498
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170654
Secteur(s)
Industrie
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - JSW COKE PRODUCTION EFFICIENCY
Date de publication
11 Dec 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83989595
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170654
Secteur(s)
Industrie
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - JSW COKE PRODUCTION EFFICIENCY - Raport o rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiwzicia - Koksownia Przyjaźń
Date de publication
12 Dec 2018
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88903004
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170654
Secteur(s)
Industrie
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - JSW COKE PRODUCTION EFFICIENCY
Date de publication
8 Feb 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
88702889
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170654
Dernière mise à jour
8 Feb 2019
Secteur(s)
Industrie, Énergie
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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