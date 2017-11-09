Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

HIFB SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN HAMBURG

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 50 000 000 €
Aménagement urbain : 50 000 000 €
Date(s) de signature
29/06/2018 : 50 000 000 €
Autres liens
Related public register
15/08/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HIFB SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN HAMBURG

Fiche récapitulative

Date de publication
9 novembre 2017
Statut
Référence
Signé | 29/06/2018
20170642
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HIFB SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN HAMBURG
HAMBURGISCHE INVESTITIONS- UND FOERDERBANK
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 167 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation concerns the financing of rented social housing in the federal state of Hamburg.

The operation will contribute to the provision of additional newly-built social housing in the federal city-state of Hamburg to alleviate housing shortages for low income households. The investments will need to satisfy the EIB's eligibility criteria for integrated urban development.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal: EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU, EU Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. Applicable energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

Final beneficiaries under the framework loans will be housing companies and private entities or persons. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC or 2014/24/EU) as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Documents liés
15/08/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HIFB SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN HAMBURG

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HIFB SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN HAMBURG
Date de publication
15 Aug 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78177232
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170642
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
15/08/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HIFB SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN HAMBURG
Autres liens
Fiche récapitulative
HIFB SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN HAMBURG
Fiche technique
HIFB SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN HAMBURG

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes