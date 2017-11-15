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NORTHVOLT COMMERCIAL DEMONSTRATION LINE (EDP)

Signature(s)

Montant
52 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 52 500 000 €
Industrie : 52 500 000 €
Date(s) de signature
27/04/2018 : 52 500 000 €
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09/03/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NORTHVOLT COMMERCIAL DEMONSTRATION LINE (EDP)
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18/05/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - NORTHVOLT COMMERCIAL DEMONSTRATION LINE (EDP) - Environmental Impact Assessment (Miljökonsekvensbeskrivning)
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Fiche récapitulative

Date de publication
15 novembre 2017
Statut
Référence
Signé | 27/04/2018
20170637
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NORTHVOLT COMMERCIAL DEMONSTRATION LINE (EDP)
NORTHVOLT AB
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 52 million
EUR 105 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the construction and operation in Vasteras, Sweden, of an innovative first-of-its-kind demonstration plant for the manufacturing of advanced Lithium-ion cells for battery applications in transport, stationary storage and industrial and consumer applications.

The demonstration project aims at the creation of a sustainable, cost-competitive innovative cell and battery production industry in Europe and contributes to the security of supply in critical components (batteries) to the EU industry.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will help create the conditions enabling the deployment of electro-mobility, facilitating the transformation of the automotive industry and, at same time, supporting the development of a more efficient and sustainable transport system in Europe. The project will therefore support EU climate action policy.

The promoter has been assessed by the EIB as a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

Commentaires

Proposed EIB finance amount: EUR 52.5 million

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NORTHVOLT COMMERCIAL DEMONSTRATION LINE (EDP)
Date de publication
9 Mar 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79506708
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170637
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NORTHVOLT COMMERCIAL DEMONSTRATION LINE (EDP) - Environmental Impact Assessment (Miljökonsekvensbeskrivning)
Date de publication
18 May 2018
Langue
suédois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84281616
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170637
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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NORTHVOLT COMMERCIAL DEMONSTRATION LINE (EDP)
Fiche technique
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