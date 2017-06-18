ALZETTE RIVER RENATURALISATION (NCFF)

The restoration of the Alzette River aims to re-instate some of the watercourse's natural dynamics in support of biodiversity, recreation, flood management and landscape development. By re-establishing natural conditions, river restoration can improve the resilience of river systems and offers a framework for the sustainable multifunctional use of estuaries, rivers and streams. The more natural flow of the river will contribute to the Habitats and the Birds Directives, as well as to Targets 2 and 3 of the Biodiversity Strategy because some stretches of the river are located in the Natura 2000 area 'Vallée de la Mamer et de l'Eisch' (LU0001018). The project will also apply a nature-based solution to reduce the amplitude and frequency of flooding events which affect some downstream locations. Consequently, this project is expected to contribute to the objectives of Art 11 and Art 15 of the LIFE regulation.