ALZETTE RIVER RENATURALISATION (NCFF)

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Renaturalisation works along a 20km stretch of the Alzette River between Luxembourg City and Mersch, aiming to reduce flood risk, benefit biodiversity and improve water quality.
The restoration of the Alzette River aims to re-instate some of the watercourse's natural dynamics in support of biodiversity, recreation, flood management and landscape development. By re-establishing natural conditions, river restoration can improve the resilience of river systems and offers a framework for the sustainable multifunctional use of estuaries, rivers and streams. The more natural flow of the river will contribute to the Habitats and the Birds Directives, as well as to Targets 2 and 3 of the Biodiversity Strategy because some stretches of the river are located in the Natura 2000 area 'Vallée de la Mamer et de l'Eisch' (LU0001018). The project will also apply a nature-based solution to reduce the amplitude and frequency of flooding events which affect some downstream locations. Consequently, this project is expected to contribute to the objectives of Art 11 and Art 15 of the LIFE regulation.
The compliance of the project with the EIB's Handbook of Environmental and Social Principles and Standards will be assessed during appraisal.
The promoter will be obliged to ensure that the EIB's Procurement Guidelines are adhered to in the implementation of the project.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.