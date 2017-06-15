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GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI II

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 6 900 000 €
Danemark : 143 100 000 €
Industrie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
31/07/2020 : 2 300 000 €
8/12/2017 : 4 600 000 €
31/07/2020 : 47 700 000 €
8/12/2017 : 95 400 000 €
Autres liens
Related public register
22/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI II
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24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI II
Communiqués associés
Danemark : la banque de l’UE soutient le programme de R-D de GN Store Nord portant sur des aides auditives de nouvelle génération

Fiche récapitulative

Date de publication
17 octobre 2017
Statut
Référence
Signé | 08/12/2017
20170615
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI II
GN Store Nord A/S
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 210 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project relates to the promoter's ongoing expenditures on Research, Development and Innovation (RDI) in Denmark, for the improvement of its portfolio of hearing aids and acoustic devices. In particular, the project will include the continued development of its next generation chipset and new product platforms to address the needs of its current and future market.

Financing of GN Store Nord's research, development and innovation in the area of acoustic hearing devices.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The RDI activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and are not expected to change their scope due to the project. An Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore not needed as per EIA Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU. The full environmental details will however be investigated by the Bank's services during the project due diligence.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI II
Date de publication
22 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78749682
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170615
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI II
Date de publication
24 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151806602
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170615
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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22/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI II
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Fiche technique
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Photogallery

EU Bank backs GN Store Nord’s research and development of next-generation hearing aids
GN Store Nord Acoustic Technology RDI II
©GN Store

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