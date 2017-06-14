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GREECE ROAD REHABILITATION & SAFETY PROJECT

Signature(s)

Montant
235 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 235 000 000 €
Transports : 235 000 000 €
Date(s) de signature
25/11/2020 : 235 000 000 €
Autres liens
Related public register
09/04/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GREECE ROAD REHABILITATION & SAFETY PROJECT

Fiche récapitulative

Date de publication
16 février 2018
Statut
Référence
Signé | 25/11/2020
20170614
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GREECE ROAD REHABILITATION & SAFETY PROJECT
EGNATIA ODOS AE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 235 million
EUR 470 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The proposed project is a framework loan to finance investment works on 7 000 small-scale, low-cost road safety improvements on regional roads in Greece.

The project will help reduce the number as well as the severity of road accidents at accident blackspots, through the implementation of low-cost road safety measures.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All schemes from this project are required to be implemented in compliance with EU environmental legislation and are expected to involve keeping existing rights of way. Some of the schemes may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU, amending Directive 2011/92/EU. Should any scheme have a negative impact on Natura 2000 areas, or fall under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC, the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC or 2014/24/EU where applicable, and Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union as and where required.

Commentaires

This is the largest stand-alone road accident blackspot programme financed by the Bank so far, as well as the largest Greek road safety improvement programme. The programme furthermore implements some of the main principles of Directive 2008/96/EC on road infrastructure safety management to a larger network outside of the Trans-European Transport Network (TEN-T).

Documents liés
09/04/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GREECE ROAD REHABILITATION & SAFETY PROJECT

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GREECE ROAD REHABILITATION & SAFETY PROJECT
Date de publication
9 Apr 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83543554
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170614
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
09/04/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GREECE ROAD REHABILITATION & SAFETY PROJECT
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Fiche récapitulative
GREECE ROAD REHABILITATION & SAFETY PROJECT
Fiche technique
GREECE ROAD REHABILITATION & SAFETY PROJECT

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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